Merkez Bankası yarın ne yapar, dolar ne olur?

Dolar/TL rekor üstüne rekor kırarken gözler TCMB'nin yarın açıklayacağı faiz kararında. Ekonomistler Emrah Lafçı ve Evren Bolgün, beklentilerini ve olasılıkları sozcu.com.tr ile paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'de gözler, Merkez Bankası (TCMB) yarın saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Karar, yurt dışı piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor.

Karar öncesinde, artan enflasyona rağmen TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı faiz karşıtı açıklamalarla dolar/TL'de 10,67'lik yeni zirve görüldü. Euro/TL’de ise 12,07 seviyesi aşıldı.

Bugün öğleden sonra Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi ve muhalefette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener'in bir araya gelmesi de günün dikkat çeken gelişmesi oldu.

TCMB'nin söylem değişikliğine giderek faiz indirimlerine başlama sinyali verdiği eylül başında 8,27 olan dolar/TL'de iki buçuk aydaki yükseliş yüzde 28'e yaklaştı.

Eylül ve ekim toplantılarında 300 baz puan faiz indirimine giden TCMB, yarın ne yapacak? TCMB'nin faiz kararı döviz kurlarını nasıl etkileyecek?

Ekonomistler Emrah Lafçı ve Evren Bolgün, beklentilerini sozcu.com.tr ile paylaştı.

‘FAİZ İNDİRMEZSE BAŞKANIN İŞ GÜVENCESİ YOK’

“Piyasa 100 baz puan faiz indirimi bekliyor diye ben de öyle diyorum ancak net bir beklentim yok, tahmin yapmanın manası da yok” diyen Lafçı, TCMB'nin artık ayrı bir entite olarak görülmesinin doğru olmadığını, bağımsız karar alma yetisinin bütünüyle sona erdiğini, faizi indirmemesi durumunda TCMB Başkanı'nın iş güvencesinin olmayacağını dile getirdi.

12 Kasım Cuma günü “Dolar 10 lira olur mu” diye sorulurken bugün kurda 10,50'nin üzerinin görüldüğünü belirten Lafçı, “Zaten faiz indirimi fiyatlandı, TCMB yarın 100 baz puan faiz indirirse kur daha fazla artmaz denilecek bir durumda değiliz. İndirim kararıyla birlikte kur daha da artabilir. Ortam çok sisli” dedi.

‘SINIRLI ALAN’ İFADESİNİN AKIBETİ ÖNEMLİ

TCMB Başkanı'nın eylül başında çekirdek enflasyon söylemiyle faiz indirimi sinyali vermesi öncesinde 8,30 olan dolar/TL'nin, bu mesaj sonrası 8,80'e yükseldiğini ve filmin orada koptuğunu belirten Lafçı, “Önemli olan eylül toplantısıydı, o ay film koptu, ekim toplantısında filmin devamını izledik” dedi.

Geçen ayki Para Politikası Kurulu (PPK) metninde yer alan “faiz indirimleri için sınırlı alan kaldığı” yönündeki ifadenin yarınki metinde olup olmayacağının da kritik olacağını belirten Lafçı, faiz indirimi yapılıp o cümle çıkarılırsa gelecek ay ek faiz indirimi yapılmayacağı anlamına gelebileceğini, öte yandan bu ay faiz sabit tutulsa bile gelecek ay indirileceği beklentisi devam edeceği için piyasada büyük bir değişim olmayacağını dile getirdi.

SABİT BIRAKILIRSA KURDA 10’UN ALTI GÖRÜLEBİLİR

Işık Üniversitesi'nden Doç. Dr. Evren Bolgün ise, TL'de son günlerde görülen sert değer kaybı nedeniyle yarın TCMB'nin faizi sabit bırakmasını bekliyor.

Tahmin yapmanın çok zor olduğunu, piyasanın kasım ve aralık için toplamda 200 baz puanlık faiz indirimini fiyatladığını belirten Bolgün, “TCMB kur artışı nedeniyle indirimi gelecek aya erteleyebilir” diyor.

Özel sektörün döviz açık pozisyonunun 165 milyar dolar civarında olduğunu hatırlatan Bolgün, “Türkiye'de şirketlerin toplam yıllık kârı 200 milyar TL civarında. Son iki buçuk aydaki kur artışıyla döviz açığı kaynaklı zarar toplam kârdan daha fazla” dedi.

Piyasada şu an fiyatlama yapmanın çok zor olduğunu, sanal markette alışveriş yaparken bile sepete fiyat güncellemesi geldiğini belirten Bolgün, gelecek yıl mart ya da nisan ayında enflasyonun yüzde 30'un üzerine çıkmasını beklediğini söyledi.

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