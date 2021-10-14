Merkez Bankası’nda gece yarısı operasyonu: 3 kişi görevden alındı

Merkez Bankası’nda dikkat çeken değişiklik… Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmazken gece yarısı Resmi Gazete'nin yayınlanmasıyla görüşmenin içeriği de ortaya çıkmış oldu.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı imzalı karara göre, Merkez Bankası’nda iki başkan yardımcısı ile bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.

Görevden alınan isimler şöyle:

*Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen

*Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük

*Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş

BAŞKAN YARDIMCILIĞINA SADECE BİR İSİM ATANDI

Görevden alınan iki başkan yardımcısının yerine sadece bir kişi atandı bu isim ise Taha Çakmak oldu. Prof. Dr. Yusuf Tuna ise Para Politikası Kurulu üyeliğine getirildi.