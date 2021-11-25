Merkez Bankası’ndan BAE ile anlaşma açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile iş birliği için mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan himayesinde iki ülke arasında dün Ankara’da farklı alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Bu anlaşmalardan biri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında imzalanan anlaşma oldu.

TCMB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır”.

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