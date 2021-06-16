Merkez Bankası’ndan Çin ile swap duyurusu

Merkez Bankası (TCMB), Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile imzaladığı swap anlaşmasına ilişkin dün akşam yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, swap anlaşmasında miktarın artırıldığı ve 15 Haziran itibarıyla ek miktarın hesaplara girdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaşmıştır. Artırılan söz konusu rakam 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle TCMB hesaplarına girmiştir. Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır.”

46 milyar TL, yaklaşık 5,4 milyar dolara denk geliyor.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Haziran’da yaptığı açıklamada, yakın zamanda Çin ile yapılan 3,6 milyar dolarlık yeni swap anlaşmasıyla toplam rakamın 6 milyar dolara yükseldiğini duyurmuştu.

Ekonomistler, Çin ve Katar ile yapılan swapların çok sınırlı kısmının ikili ticarette kullanıldığını, temel amacın bozulan rezerv görünümünü makyajlamak olduğunu, etkisinin de sınırlı olduğunu belirtiyor. Nitekim, swap anlaşması duyurusuna rağmen TL’de bir değerlenme görülmedi.

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