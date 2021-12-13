Merkez Bankası’ndan dördüncü müdahale geldi

Döviz kurlarında yeni rekorlar gelirken Merkez Bankası döviz satarak bir kez daha müdahale etti. Müdahale sonrası kurda düşüş çok sınırlı kaldı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), faiz indirimleriyle sıçrattığı döviz kurlarına bugün bir kez daha müdahale ediyor.

Bankadan yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi.

Banka, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık tarihlerinde de piyasaya doğrudan döviz satarak döviz kurlarına müdahale etmişti.

Bugün dolar/TL’de, bloomberg ekranında 14,75, Reuters ekranında 14,99’luk rekorlar görülmüştü.

Müdahaleyle birlikte dolar kurunda dalgalanma yaşanıyor. Müdahale haberinin hemen öncesinde 14,58 olan kurda, müdahale haberiyle birlikte 14,30 seviyesi görüldü.

Önceki 3 müdahalede TCMB toplamda 2 milyar dolara yakın satış yapmış ancak kurlardaki artışı kontrol altına alamamıştı.

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