Merkez Bankası’ndan ‘firmalara döviz satımı’ açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçı ve ithalatçı firmalara Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satımına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak olup firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabilecektir" denildi.

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Dövize endeksli mevduat uygulamasının detaylarının belli olmasının ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçı ve ithalatçı firmalara Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satımına ilişkin basın açıklaması yaptı.

“1 VE 3 AY VADELİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Merkez Bankası’nın açıklamasında şöyle denildi:

* İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir.

* 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak olup firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabilecektir.

* Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletebilecektir.

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