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Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğine göre, vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.

Yayınlanma: 00:38 - 15 Eylül 2021 Güncellenme:
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Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası’nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i, Resmi Gazete’de yayımlandı.

17 Eylül’de yürürlüğe gireceği belirten kararda, “25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir” denildi.

YÜZDE 23’E YÜKSELDİ

Merkez Bankası’nın tebliğine göre, yabancı para zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırıldı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23’e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.

Zorunlu karşılık oranları şu şekilde:

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