‘Merkez Bankası’nın faiz indirimleri devam edecek’

CHP İzmir 24. Dönem Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdüreceğini söyledi. Döviz kurundaki artışın ürün fiyatlarına tam olarak yansımadığının altını çizen Türeli, "Bu sonuçta yansıtılacak. Bu da yukarıya doğru bir etki yapacak. Diğer taraftan döviz kurundaki artışlarla yine fiyatlar yukarıya doğru çıkıyor. Yani adeta Türkiye bir kısır döngüye, bir sarmala girdi. Böyle baktığımız zaman son derece çözümsüz bir tabloyla Türkiye karşı karşıya" dedi.

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Youtube’de yayın yapan CHP Ekonomi Masası TV’ye katılan, CHP İzmir 24. Dönem Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

“FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDECEK”

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararını değerlendiren Türeli, faiz indirimlerinin devamının geleceğini belirtti. Türeli, şu ifadeleri kullandı:

* Eylül ayında TÜFE genel anlamda yüzde 19.58 artarken, bu TÜFE C grubu yani çekirdek enflasyon yüzde 16.98 artmış. En son Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle faizler çekirdek enflasyonun da altına düştü.

* Yani çekirdek enflasyona göre reel faiz negatife düştü. İkincisi bu Para Politikası Kurulu metninde ilginç bir hikaye var. Diyor ki, ‘ Politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldı’.

* Yani bu şu demek, faiz indirimleri devam edecek demek. Şimdi enflasyonun yukarıya doğru çıktığı, kurun patladığı bir yerde faiz indirimi demek bir ekonominin intiharı demek. Böyle bir şeyin yapılmasının hiçbir anlamı yok.

“TÜRKİYE ADETA BİR KISIR DÖNGÜYE GİRDİ”

Döviz kurundaki artışın fiyatlara tam olarak yansımadığının altını çizen Türeli, şunları söyledi:

* Bu yaptığınız faiz indirimleriyle kurda müthiş bir atak oldu. Bunun sonucunda da Türkiye gibi dışarıya bağımlı olan bir ülkede döviz kurundaki artış içerideki bütün maliyetleri arttırıcı yönde etki yapacak. Zaten ÜFE ile TÜFE arasındaki makas açılmıştı.

* TÜFE yüzde 20 iken ÜFE yüzde 44 arttı. Bu şu demek, üretici maliyetlerinin aslında çok daha yüksek arttığını fakat bunun bir kısmının tüketici enflasyonuna yansıdığı ama büyük bir kısmının halen yansıtılmadığını gösteriyor. Bu sonuçta yansıtılacak. Bu da yukarıya doğru gidecek bir etki.

* Yani maliyet artışını üretici, tüketiciye yansıtamazsa bilançosu bozulur, iflas eder. Zaten buradan gelen bir etki var enflasyonu yukarıya doğru çıkaracak, diğer taraftan döviz kurundaki artışlarla yine fiyatlar yukarıya doğru çıkıyor. Yani adeta Türkiye bir kısır döngüye, bir sarmala girdi. Böyle baktığımız zaman son derece çözümsüz bir tabloyla Türkiye karşı karşıya.

“KONUT FİYATLARI DAHA DA ARTACAK”

Kamu bankalarının konut kredi faizlerindeki indirimini de değerlendiren Türeli, şunları aktardı:

* Ekonomiyi bu şekilde canlandıramazsınız. Bu sadece geçici bir canlanma olur. Belki biraz inşaat sektör, gayrı menkul sektörü canlanır ama şunu da biliyoruz sektör canlandığı zaman da aslında birden bire sektörde de fiyatlar yükseliyor. Çünkü inşaat sektöründe de aslında maliyetler çok ciddi biçimde artmış durumda.

* Yani bunların belki bir kısmını inşaat sektörü henüz fiyatlara aktarmadı. Böyle bir şey aslında kredi faizlerinin düşmesi, bir taraftan belki konut satışlarını artıracak ama orada da fiyatları daha da yukarı çekeceği yönünde bir etki yapacağını düşünüyorum.

Türeli sözlerine şöyle devam etti:

* Birçok şey bu dönemde bir araya geldi. Bir taraftan Merkez Bankası’nın bu yanlış politikası, tekrar faiz indirmesi ve buna devam edeceğinin sinyalini vermesi, diğer taraftan OECD Mali Eylem Görev Gücü’nün Türkiye’yi gri listeye almış olması, diğer taraftan ise en son yaşadığımız kriz, diplomatların, büyükelçilerin yaptığı açıklamalar…

* Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ekonomideki dengeleri bozucu, güven ve istikrar ortamını zedeleyici bir etki yaptığını görüyoruz. Bu da hem fiyatları hem de dövizi yukarı doğru çıkartıyor.

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