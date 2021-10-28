Merkez faizi saraya değil, ABD’ye bakıp indirmiş

Merkez Bankası'nın sarayın talimatıyla faizleri indirdiği ifade edilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu konuda ABD’yi işaret edip, enflasyonun artıyor olmasının enflasyonun üzerinde bir faiz uygulanacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası’nın 2 baz puanlık sürpriz faiz indirimine ilk kez hükümetten bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, enflasyonun artıyor olmasının Merkez bankalarının illa ki enflasyonun üzerinde bir politika faizi uygulayacakları anlamına gelmediğini, ABD’de de faizlerin enflasyonun altında olduğunu söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2022 yılı bütçe yasa teklifine ilişkin eleştirileri ve soruları yanıtlayan Fuat Oktay, Merkez Bankası’nın sarayın talimatlarıyla faizleri indirdiği yönündeki eleştirilere ABD'yi örnek vererek karşılık verdi.

Politika faizi ve enflasyon denklemine sadece dar ve tek bir çerçeveden bakamayacaklarını ifade eden Oktay, “Salgının etkileriyle enflasyon tüm dünyada bir yükseliş trendinde. Ancak enflasyonun artıyor olması Merkez bankalarının illa ki enflasyon üzerinde bir politika faizi uygulaması anlamına gelmiyor. Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde politika faizleri enflasyonun oldukça altındadır. ABD'de yüzde 5.4 enflasyon varken politika faizinin yüzde 0.25 olduğunu görüyoruz. Şartların farklı olduğunu da biliyoruz. Bu örneğe Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Hindistan ve Japonya gibi birçok ülkeyi dâhil edebiliriz. Gelişmekte olan ülkelerden de Brezilya'da yüzde 10.25 enflasyona karşılık faiz yüzde 6.25, Meksika'da ise enflasyon yüzde 6 iken faiz yüzde 4.75'tir” dedi.

KARIŞMA İMKANIMIZ YOK

Fuat Oktay, faiz kararlarının Para Politikası Kurulu üyeleri tarafından alındığını, tartışmaların Merkez Bankası’nın bağımsızlığını zedeleyecek bir zemine çekilmemesi gerektiğini ifade ederken ‘bağımsız' karar alan Merkez Bankası'nın kararlarına karışmak ya da etkilemek gibi bir imkânlarının olmadığını savundu.

3600 EK GÖSTERGE

Fuat Oktay, muhalefet milletvekillerinin 3600 ek gösterge konusunda hangi çalışmaların yapıldığı sorularına ayrıntılı yanıt vermezken bu konudaki çalışmaları 2022 yılında tamamlayacakları bilgisini verdi. Oktay, gelecek yıl uygulanacak asgari ücrete ilişkin hükümetin nasıl bir zam planladığına yönelik soruları ise enflasyonu işaret ederek yanıt verdi. Asgari ücretin komisyonda belirlendiğini, asgari ücretlileri enflasyona ezdirmediklerini belirten Oktay, “İşçimizi de, memurumuzu da bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi.

YUNUS EMRE VAKFI’NA 257.5 MİLYON TL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütçe kaynaklarından bazı dernek ve birliklere milyonlarca liranın akıtıldığı iddialarına karşılık, en büyük kaynağın AKP'li isimler tarafından yönetildiği iddialarıyla gündeme gelen Yunus Emre Vakfına ödendiğini, bu yılın ilk 8 aylık döneminde bütçeden aktarılan 587.3 milyon liralık kaynağın 257.5 milyon lirasının tek başına bu vakfa ödendiğini bildirdi. Oktay, aynı dönemde Yeşilay'a 163 milyon lira, Kızılay'a ise 38.8 milyon lira destek ödemesi yapıldığını, 55.6 milyonun ise amatör spor kulüpleri ve etkinlikleri için kullanıldığını, geri kalan tutarın ise çeşitli dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara aktarıldığı bilgisini verdi.

10 YANGIN UÇAĞI KİRALANACAK

Oktay, bu yıl yaşanan orman yangınlarında önemleri daha iyi anlaşılan yangın uçakları konusunda önemli açıklama da yaptı. Oktay, önümüzdeki yıl 10 yangın uçağı ve 55 helikopterin kiralamasını yapacaklarını, ayrıca doğrudan uçak alımı da yapabileceklerini bildirdi.