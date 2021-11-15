Merkezi bütçe ekimde 17,4 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, merkezi yönetim bütçesi 2021 Ekim'de 17,41 milyar TL, yılın başından bu yana toplam 78,5 milyar TL açık verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, merkezi yönetim bütçesi 2021 Ekim’de 17,41 milyar TL açık verdi. Bir önceki yılın aynı ayında bütçe açığı 4,89 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Bütçe 2021 Ekim’de 3,11 milyar TL faiz dışı açık verdi. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ekim’de 131,4 milyar TL, faiz hariç giderler 117,1 milyar TL, gelirler 114 milyar TL oldu.

OCAK-EKİM DÖNEMİ

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 78,5 milyar TL açık verdi. Bütçe açığı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 145,48 milyar TL olmuştu.

Ocak-Ekim döneminde 78,07 milyar TL faiz dışı fazla verildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönminde döneminde 25,9 milyar TL faiz dışı açık verilmişti.

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