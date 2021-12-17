Merkez’in faiz indirimi sonrası TL’deki sert değer kaybı dünyanın gündeminde

Merkez Bankası'nın (TCMB) dün politika faizini indirmesinin ardından döviz kurlarında yaşanan sert artışların sürmesi, uluslararası ekonomi basınının gündeminde. Mevcut ekonomik koşullar altında liranın baskı altında kalmaya devam edeceği belirtilen yazılarda Erdoğan'ın alışılmadık tezlerinin sonuçlarının olumsuz olduğu ifade edildi.

Sozcu.com.tr

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TCMB’nin dün politika faizini 100 baz puan indirmesinin ardından Türk lirasında değer kaybının sürmesi uluslararası finans basınının da gündemine girdi.

TCMB’nin faiz indirim döngüsünün sona erdiği yönünde mesajlar verdiği hatırlatılan yazılarda Erdoğan’ın düşük faiz-düşük enflasyon tezinin olumsuz sonuç verdiği bildirildi. Financial Times, ihracatçıların beklendiği kadar ekonomik durumdan yararlanmadığını aktardı. Bloomberg, merkez bankasının güven vermediğini savunurken Reuters, merkez bankasının piyasaya müdahale ederek tükenmiş döviz rezervlerinden harcadığını belirtti.

FİNANCIAL TIMES: FAİZ KARARLARI SPEKÜLASYONLARI ATEŞLİYOR

Financial Times, seçmenlerin ve iş dünyasının artan endişelerine rağmen Erdoğan’ın faiz indirimlerini sürdürme kararlılığının Türkiye’de bazı vatandaşların liradaki düşüşten faydalanması gerektiği yönündeki spekülasyonları ateşlediğini aktardı.

Gazete, dolar üzerinden fiyatlandırılan girdilerin fiyatlarının fırlaması nedeniyle yerli üreticilerin fırtınalı bir bahar mevsimine hazırlandığını söyledi.

FT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yükselen enflasyona rağmen merkez bankasına faiz oranlarını tekrar tekrar indirme talimatı verdikten sonra yılın başından bu yana para biriminde yüzde 50’lik bir düşüş yaşadığını hatırlattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Londra merkezli bir bankacı, “Bir ülkenin sadece çöpe atılmış bir para birimiyle ihracata yönelik bir ekonomi inşa edebileceğini düşünmek ekonomik olarak çılgınca” dedi. Bankası, “Öyle olsaydı, Zimbabwe bir teknoloji süper gücü olurdu” diye konuştu.

Türkiye’de asgari ücrete yüzde 50 zam geldiği hatırlatılan bir başka yazıda görüşüne başvurulan BlueBay Asset Management analisti Timoty Ash ise Erdoğan’ın “patlama ya da çöküş” stratejisi olarak adlandırdığı bir stratejiyle sandık başına gitmeye hazırlandığını söyledi.

BLOOMBERG: TCMB GÜVEN VERMİYOR

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg ise ‘Türkiye, art arda dördüncü indirimin ardından faiz indirimlerini bitirme sözü’ başlıklı haberi ile faiz indirimini değerlendirdi.

Bloomberg’e konu ile ilgili bilgi veren, Londra merkezli InTouch Capital Markets isimli yatırım danışmanlığı şirketinin analisti Piotr Matys, gevşeme döngüsünün duraklatılacağına ilişkin TCMB’nin “yeterli güvenilirliğe” sahip olmadığını söyledi.

Matys, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, bankanın önümüzdeki yılın ilk yarısında gerçekten faiz indiriminden kaçınıp kaçınamayacağı piyasanın doğru bir şekilde değerlendirmesi için önemli olacak” dedi.

REUTERS: DÖVİZ DAHA ÇEKİCİ

Reuters haber ajansı TCMB’nin faiz indiriminin dövizi yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için daha da çekici hale getirdiğini belirtti. Reuters, ekonomistler ve muhalefetin mevcut ekonomi politikasını pervasız olmakla eleştirdiğini, Erdoğan’ın yeni ekonomik planında ihracat ve krediye öncelik verildiği belirtildi.

Reuters haberinde, “Enflasyonun yüzde 21’in üzerine çıkmasıyla Türklerin bütçeleri keskin bir şekilde aşındı” ifadelerini kullandı.

Reuters ayrıca, “Merkez bankası, son iki hafta içinde döviz piyasasına dört kez müdahale ederek liradaki düşüşü yavaşlatmak için dolar sattı ve zaten tükenmiş olan döviz rezervlerini harcadı” dedi.

FOREING POLICY, UZAYAN EKMEK KUYRUKLARINI GÜNDEME ALDI

Foreign Policy ise “Erdoğan, ekonomik refah sağlamak için ortodoksiyi alt etmesi gerektiğine inanıyor. Şu ana kadar sonuçlar olumsuz oldu” dedi.

FP, “Erdoğan’ın Ekonomi Deneyi Devam Ediyor” başlıklı haberinde, “Kötüleşen ekonomi nedeniyle uzun vadeli kazanç, ek kısa vadeli acıları da beraberinde getiriyor” ifadeleri kullanıldı. Haberde, “Bu acılar, insanların devlet destekli ekmek satın almak için kuyruklar oluşturdukları, süt ve tuvalet kağıdı gibi diğer temel gıda maddelerinin fiyatlarının fırladığı ve benzin istasyonlarının kuruduğu yerde açıkça görülüyor” denildi.

Muhalefetin erken seçim istediğini hatırlatan FP köşe yazarı Steven A. Cook ise bu hafta başında geçiş sistemlerinin Türkiye’nin sorunlarını hemen çözmeyeceğini belirtti.

CNBC: YATIRIMCILARIN ÇAĞRISI UMUTSUZ

CNBC ise yazısında, “Yatırımcılar ve ekonomistler umutsuzca Erdoğan’ı rotayı tersine çevirmeye çağırıyorlar, ancak Erdoğan, yaygın olarak kabul edilen, yüksek faizin enflasyonu daha da kötüleştirdiği yolundaki olağandışı inancına şu ana kadar bağlı kaldı” ifadelerine yer verdi

CNBC’ye konuşan Londra merkezli danışmanlık şirketi Capital Economics’in yükselen piyasalar ekonomisti Jason Tuvey, “Lira baskı altında kalacak ve sermaye kontrolleri muhtemel” dedi.

Tuvey, “Erdoğan, enflasyonu düşürmek için daha düşük faiz oranlarına ihtiyaç olduğu şeklindeki alışılmışın dışında görüşünü test etmesi için yoğun şekilde TCMB’ye baskı yapmaya devam etti” dedi.

CNBC’deki yazıda, Merkez Bankası’nın piyasaya yaptığı 4 müdahale için de “Zaten düşük olan döviz rezervleri göz önüne alındığında, analistler stratejinin etkili olacağından şüphe duyuyorlar” ifadelerine yer verildi.

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