127 bin işçiyi ilgilendiren pazarlık süreci bugün başlıyor

Metal işçilerinin 2021 Eylül-2023 Eylül dönem aralığındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde pazarlık süreci bugün başlıyor. Görüşmeler 60 gün sürecek. İlk 6 aylık dönem için Türk Metal yüzde 29.57, Birleşik Metal-İş yüzde 30.89 ve Özçelik-İş de yüzde 31 zam talep etmişti.

Sozcu.com.tr

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Ford, Oyak, Arçelik, Bosch ve Tofaş gibi büyük işyerlerine bağlı 210 sanayi kuruluşunda çalışan 127 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde ilk oturum bugün başlayacak.

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki ilk oturumun bugün saat 10.30’da MESS Genel Merkezi’nde yapılacağı belirtildi.

İŞÇİLER YÜZDE 30 ZAM İSTİYOR

Metal işçisinin 2021 Eylül-2023 Eylül dönem aralığındaki mali ve sosyal hakları belirlenmeye çalışılacak.

Görüşmelerde, işveren tarafını MESS, işçi tarafını ise Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları ayrı ayrı temsil edecek. Görüşmelerin 60 gün boyunca taraflar arasında devam edeceği ifade ediliyor.

İlk 6 aylık dönem için Türk Metal yüzde 29.57, Birleşik Metal-İş yüzde 30.89 ve Özçelik-İş de yüzde 31 zam talep etmişti.

‘SALGINDA HERKES EVİNDEYKEN ÖLÜMÜNE ÇALIŞTIK'

Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, “İşverenlerin net kârlılığı yıllık yüzde 585’i buldu. Talepleri karşılayacak güçleri var” demişti.

İşverenlere “Evet, pandemide işler azaldı, ihracat daraldı, tedarik zincirinde sorunlar yaşandı. Farkındayız” şeklinde seslenen Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak ise, ekim ayı başında yaptığı bir konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Siz de şunu iyi bilin: Bu ülkede herkes evindeyken, karantinadayken, hastalıktan korkarken biz tezgâhımızın başındaydık. Ölümüne çalıştık. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra sizde… Bize borcunuz var.”

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