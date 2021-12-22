Metal işçileri meydanlara iniyor

Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonuç vermeyince işçiler, fabrikalarda vardiya giriş çıkışlarda alkışlı protesto eylemi başlatmıştı. Türk Metal Sendikası Bursa'da, 23 Aralık Perşembe günü Kent Meydan'ında miting yapacağını duyurdu.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile uzlaşma sağlayamayan Türk Metal Sendikası, meydanlara iniyor.

METAL İŞÇİLERİ MEYDANLARA İNİYOR

Türk Metal Sendikası’ndan yapılan açıklama şöyle;

Sendikamız Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine, 10 Aralık 2021 günü toplanan Başkanlar Kurulumuzda yeni eylem kararları alındı.

Türk Metal, daha önce, 14 Aralık'ta MESS'in İstanbul'daki Merkez Ofisi ile Ankara, İzmir ve Bursa'daki bölge temsilciliklerinin önüne siyah çelenk bırakarak, ardından da 16 Aralık'ta tüm vardiya giriş ve çıkışlarında alkışlı protesto yaparak gerçekleştirdiği eylemlerini bu kez kent meydanlarına taşıdı.

İlk meşaleyi İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda ateşledik, ardından meşale Manisa'da alev aldı. Şimdi Bursa'nın yiğit metal emekçilerin taşıyacak mücadele meşalesi,

23 Aralık 2021 Saat 17:00 Bursa Kent Meydanı, 24 Aralık 2021 Saat 16:30 Eskişehir Ulus Anıtı önünde olacak.

27 Aralık 2021 günü Çerkezköy'de, 28 Aralık 2021 günü Gebze'de, 29 Aralık 2021 günü Bolu/Sakarya'da ve 30 Aralık 2021 günü Ankara'da yapılacak mitinglerin yer ve saatleri daha sonra duyurulacaktır.”