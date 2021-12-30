Metal işçilerinden grev kararı

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS ile sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından 4 fabrikada grev uygulanacağını duyurdu.

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Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS ile sürdürülen 2021-2023 metal işkolu Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinden sonuç alınamamasının ardından grev karar alındığını duyurdu.

İşveren sendikasının önerdiği yüzde 17’lik ücret artışının, her geçen gün yoksullaşan metal işçilerinin beklentilerinin çok altında ve ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu belirtildi.

Sendikanın açıklamasında, “Bu da yetmezmiş gibi MESS kazanılmış haklarımızı ortadan kaldırmaya ve çalışma koşullarını geriye götürmeye yönelik karşı teklifler dayatmaktadır. Salgın döneminde durmaksızın çalışan üyelerimizin, bir de hayat pahalılığı ve yoksulluk altında ezilmesine göz yummamız beklenemez” denildi.

4 FABRİKADA GREV

14 Ocak 2022 tarihinde uygulanmak üzere grev kararı aldıklarını duyuran Birleşik Metal-İş, ilk olarak Çimsataş Çukurova İnşaat Makinaları, Totomak Makine, Kroman Çelik, Sarkuysan Elektrolikit bakır fabrikalarında grev uygulanacağını belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Grup sözleşmesi kapsamındaki diğer işletmeler için grev uygulama tarihleri sendikamız tarafından önümüzdeki günlerde açıklanmaya devam edecektir. Ülke ekonomisinin yükünü sırtlanan, çalıştıkları fabrikaları büyütüp patronların kasasını dolduran işçiler, sefalet ücretlerine mahkum edilemeyecek. Metal işçileri hak ettiğini mutlaka alacaktır” denildi.

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