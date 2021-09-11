Mevzuat değişirse elektrik ucuzlar

Apartman ve sitelerde imza şartının yumuşatılması ile güneş enerjisinin yaygınlaşacağı, faturaların düşeceği belirtildi.

Erdoğan SÜZER

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Güneş enerjisi yatırımcıları, konutların elektrik ihtiyacını güneşten sağlayıp faturaların düşürülebilmesi için kentsel dönüşüm benzeri mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğunu bildirdiler. Solarkol Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ünal Boztunalı, site ve apartmanlarda güneş enerjisi kurulumu yapılabilmesi için mevzuat gereği konut sahiplerinin tamamının onayının alınması gerektiğini, bu şart nedeniyle konutların güneşten üretilen bedava elektrikten mahrum kaldığını anlattı. Mevzuatın acilen değiştirilmesi gerektiğini belirten Boztunalı, “İstanbul'da büyük bir siteye güneş enerjisi kurmak için anlaştık. Ancak bazı malikler onay vermeyince iş durdu” dedi.

5-7 YIL SONRA ELEKTRİK BEDAVA

Güneş paneli üreticisi CW Enerji ile inverter üreticisi Solarkol, güneş enerjisi ekipmanlarını tamamen yerli teknolojiyle üretmek amacıyla işbirliği anlaşması yaptı. CW Enerji Başkanı Tarık Sarvan, tipik bir evin elektrik ihtiyacının yaklaşık 10 kilovat kurulu güneş gücüyle karşılanabildiğini, böyle bir sistemin 8 bin 500 ila 10 bin dolara mal olduğunu maliyetin 5 ila 7 yılda tamamen karşılandığını söyledi.