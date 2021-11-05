Miami ve New York’un belediye başkanları maaşlarını Bitcoin’le alacak

New York'un yeni seçilen Belediye Başkanı Eric Adams, ilk üç maaşını bitcoin olarak almayı planladığını duyurdu. Daha önce Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de benzer bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamalar kripto yatırımcılarını çekmek adına iki şehir arasında ciddi bir rekabete işaret ediyor.

Sozcu.com.tr

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Miami Belediye Başkanı Francis Suarez’den sonra sonra New York’un yeni seçilen Belediye Başkanı Eric Adams, ilk üç maaş çekini bitcoin ile almayı planladığını açıkladı. Adams, perşembe günü paylaştığı bir tweette “New York, kripto para birimi endüstrisinin ve diğer hızlı büyüyen, yenilikçi endüstrilerin merkezi olacak” dedi.

Adams, ayrıca Miami’de olduğu gibi New York’ta da şehre ait bir kripto para çıkarmak istediğini söyledi.

BÜYÜK REKABET

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de bundan sonraki maaşını Bitcoin’le alacağını duyurmuştu. Adams’ın son hamlesi, ABD’nin kripto para cenneti olan Miami’ye dair bir meydan okuma olarak kabul ediliyor.

Suarez, Bloomberg’e yaptığı açıklamada Adams ile iyi bir arkadaş olduklarını ve bu arkadaşça rekabetten ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Suarez, şehre ait bir kripto para yaratarak bu konuda adım atan ilk siyasetçi olmuştu.

Suarez ayrıca Şubat ayında Miami’nin vergi ödemelerini bitcoin olarak kabul etmeyi ve çalışanların maaşlarını kripto para biriminde çekmesine izin vermeyi planladığını duyurmuştu.

MIAMI ÇEKİM MERKEZİ

Belediye Başkanı Suarez’in yeni kripto politikaları sayesinde şimdiden üst düzey yetenekleri çekmeye başladığı belirtiliyor. Girişim firmaları ve kripto borsaları şehre taşınmaya veya ek ofisler açmaya başladı.

Bu sırada New York, sera gazı emisyonlarını ölçerek çevresel bir değerlendirme yapabilmek için bitcoin madenciliğini üç yıl boyunca yasaklamayı planlıyor. Miami ise bölgenin nükleer gücünü kullanarak Güney Florida’ya bitcoin madencilerini çekmeye çalışıyor.

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