Microsoft önümüzdeki 5 yılda siber güvenliğe 20 milyar dolar harcayacak

Yazılım devi Microsoft, gelecek 5 yılda siber güvenlik için 20 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Microsoft dün yaptığı açıklamada, hizmetlerini korumak için siber güvenliğe önümüzdeki 5 yıl içinde 20 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Şirket ayrıca siber güvenlik eğitim programları için üniversiteler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla var olan ortaklıklarını genişleteceğini söyledi.

Teknoloji devi, dünyanın en çok kullanılan yazılımlarını satması nedeniyle siber saldırılar için ana hedeflerden biri.

Siber güvenlik ayrıca şirketin kâr sağladığı alanlardan da birisi. Şirket, Ocak ayında siber güvenlik ürünlerinden bir önceki yıla göre 10 milyar dolar fazla gelir elde ettiğini duyurmuştu.

SİBER GÜVENLİK ABD ÇAPINDA ANA GÜNDEM

Ekonomide istihdam sorununun devam ettiği ABD’de en büyük açıklardan biri siber güvenlik sektöründe. Siber güvenlikle ilgili piyasayı takip eden CyberSeek’e göre, ABD’de 464 bin fazla siber güvenlik iş ilanı var.

Geçtiğimiz hafta Apple, Microsoft ve Amazon CEO’ları Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden’la bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ana konusu ise siber güvenlikti. Biden şirket yöneticileri ile ulusal siber güvenliğin korunması için istişarelerde bulunmuştu.

Microsoft da 20 milyar dolarlık yatırımına ek olarak, güvenlik amacıyla devlet kurumlarına 150 milyon dolarlık teknik destek sunacağını duyurdu.