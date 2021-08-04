Microsoft ofise dönüşü erteledi, çalışanlara aşı zorunluluğu geldi

Teknoloji devi Microsoft, evlerinden çalışan personelin ofise dönüş tarihini erteledi. Ayrıca şirket ofise gelecek tüm personelin aşı yaptırmasının zorunlu olduğunu belirtti.

SOZCU.COM.TR

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Microsoft daha önce ABD’deki çalışanlarının ofise dönüş tarihi olarak duyurduğu 7 Eylül tarihinden vazgeçerek ofise dönüş tarihini 4 Ekim olarak açıkladı. Delta varyantının yayılması ve corona virüsü vakalarının artmasının geri dönüş tarihinin ertelenmesinde etkili olduğu belirtildi.

Ayrıca Microsoft ofise gelecek tüm personelin aşı yaptırmasının zorunlu olduğunu belirtti. Ofis binalarına girecek personelin aşıya ilişkin kanıtları göstermesi gerektiği ifade edildi.

DURUMA GÖRE TARİHLER YENİDEN DÜZENLENEBİLİR

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, “Çalıştığımız her bölgede, ülkede ve eyaletteki durumu yerel bazda incelemeye devam edip gerektiğinde tarih ve politikaları yeniden düzenleyeceğiz.” dedi.

Dünya genelinde 181 bin çalışanı bulunan şirketin 103 bin çalışanına ABD ev sahipliği yapıyor.

GOOGLE VE FACEBOOK DA ERTELEDİ

Google ve Facebook da yakın zamanda çalışanlarının ABD ofislerine dönebilmeleri için aşı zorunluluğu getiren şirketler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta teknoloji firmaları delta varyantının etkinliği nedeniyle geri dönüş planlarını revize etmişti. Google, çalışanların ofise dönüşünü Ekim ayı ortasına çekerken, Lyft dönüş için Şubat 2022’yi işaret etmiş, Twitter halihazırda açtığı ofisleri yeniden kapatmıştı.

APPLE’DAN MASKE ŞARTI

Apple da daha önce çalışanların Eylül ayı başına kadar haftada en az üç gün geri dönmesi gerektiğini söylemiş ardından ofise dönüş planlarını Ekim ayına ertelemişti. Ofise dönüşü erteleyen Apple ayrıca mağaza çalışanlarına maske takma şartı getirmişti.

ABD'de çalışanların yüzde 29'u, aşılama oranının artmasıyla birlikte Haziran ayı başında iş yerlerine geri dönmüştü. Temmuz ayında bu rakamın yüzde 35 seviyesine yükseldiği belirtiliyor. Şirketlerin geri dönüş için planladığı Eylül ve Ekim ayları, okullarda yüz yüze eğitimin de başlayacağı döneme denk geliyor.

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