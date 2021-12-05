Milletin enflasyonu yüzde 50.76

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır’ın her ay 4 kişilik bir aile için hesapladığı ‘milletin enflasyonu’ yıllık yüzde 50.76 çıktı.

Deniz AYHAN

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TÜİK'e göre kasım ayında enflasyon yüzde 3.51 arttı, yıllık bazda da artış yüzde 21.31 oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır'ın her ay market ve pazarda 4 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını aynı miktar ve markada alarak hesapladığı ‘milletin enflasyonu' ise aylık yüzde 4.06, yıllık ise yüzde 50.76 çıktı. 30 Kasım 2020'de dört kişilik ailenin bir haftalık ihtiyaçlarına 558.17 TL ödeyen Dikbayır çifti, 27 Kasım 2021'de ise bu alışverişi 871.94 TL'ye tamamladı. Dikbayır çiftinin geleneksel market-pazar alışverişi birinci yılını doldururken, bu kez İYİ Parti Lideri Meral Akşener de onlara katıldı.

HER AY PAHALANDI

Bir yıl boyunca Dikbayır Ailesi'nin aynı ürünleri pazar ve marketten her ay yeniden satın alarak oluşturduğu alışveriş sepeti, 29 Aralık 2020'de 579.88 liraya, 28 Ocak 2021'de 641.15 liraya, 26 Şubat 2021'de ise 672.80 liyara yükseldi. İYİ Parti'li Ümit Dikbayır koronavirüse yakalanınca mart ayında aile ‘milletin enflasyonu' için alışverişe çıkamadı. 26 Nisan 2021'de ise ailenin sepeti 720.99 liraya, 28 Mayıs 2021'de 735.50 liraya, 29 Haziran 2021'de ise 741.50 liraya yükseldi. Fiyatlar günden güne artarken alışveriş için harcanan para 31 Temmuz 2021'de 784.75 liraya, 28 Ağustos 2021'de 795.84 liraya, 27 Eylül 2021'de 808.66 liraya, 30 Ekim 2021'de ise 836.48 liraya ulaştı.

TÜiK'e bakarsanız ülke güllük gülistanlık

Dikbayır çiftinin geleneksel market-pazar alışverişi birinci yılını doldururken market ve pazar alışverişine bu kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Meral Akşener, fiyatlardaki değişimi geçmişten günümüze inceledikten sonra, “Bu sonuçların içinde dolardaki kıpırdama henüz yok, fiyatlara yansımamış. Ama TÜİK'e bakarsanız, Türkiye güllük gülistanlık” ifadesini kullandı.

ESNAFIN SESİ BU KEZ DAHA GÜR ÇIKTI

Dikbayır Ailesi'nin 30 Kasım 2020'de 558.17 liraya mal olan market artı pazar alışverişi 27 Kasım 2021'de 871.94 liraya kadar yükseldi. Dikbayır, “Bu ayki çalışmamız ile vatandaşın gerçek enflasyonu yıllık yüzde 50.76 çıktı. Esnafımızın, vatandaşımızın sesi de daha gür çıktı'' dedi.