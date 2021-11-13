Mobilyada kartel oluştu küçük üretici eziliyor

Gıdadaki kartelleşmeden sonra farklı sektörlerde de benzer durumlar yaşanıyor. Mobilyada büyük sunta ve MDF üreticileri kısıtlamaları takmazken, piyasayı yüksek fiyatlara mecbur bırakıyorlar.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Standart boyut

Dünya genelinde sunta ve MDF fiyatlarının hızla artması nedeniyle, yerli mobilya üreticisinin bu durumdan zarar görmemesi için geçen haziran ayında ihracı kayda bağlı mallar tebliğinde bu ürünler de yer almıştı. Ancak tebliğ yayınlandığı günden itibaren uygulanmadı. SÖZCÜ gazetesi de bu durumu 13 Haziran 2021 tarihinde “İhracat kısıtlamalarını takan yok, satış sürüyor” başlığıyla gündeme getirmişti. Haber sonrası kısmi denetimler getirilse de özellikle büyük üreticiler yüksek fiyatlardan satışlarını ve ihracatlarını sürdürüyor. 2020'nin tamamında yapılan sunta MDF ihracatı bu yılın ilk 10 ayında aşıldı. Küçük ve orta ölçekli mobilya üreticisi de pahalı ürünlere mecbur bırakılıyor.

Sunta ve MDF'de fiyatlar cep yakıyor

Mobilyada artan sunta ve MDF'de fiyatları üreticiyi zorluyor. Buna karşın sektördeki büyük üreticilerin önceden stok yaptığı ifade ediliyor. Yoğun kullanılan 18X210X280 ölçüsündeki sunta ve MDF'de ihracat da 2021 Ocak-Ekim döneminde 645 milyon dolara ulaştı. 2020'nin tamamında bu rakam 512 milyon dolar, 2019'da ise 403 milyon dolardı.