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Moodys’ten Nijerya, Türkiye ve Kolombiya uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, gelişen ülke bankalarının varlık risklerine ilişkin rapor yayınladı.

Güncellenme: 09:04, 26/07/2021
HaberlerEkonomi
Moodys’ten Nijerya, Türkiye ve Kolombiya uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, gelişen ülke bankalarının varlık risklerine ilişkin rapor yayınladı.

Kuruluşun 20 Temmuz’da açıklanan bir rapora dayandırdığı bugün tarihli özet değerlendirmede, gelişen ülke bankalarının varlık riski trendlerinin farklılıklar göstermesinin beklendiği belirtildi.

Foreks’in aktardığı değerlendirmede özellikle son dönemde bazı gelişen ülkelerin yeniden artan vaka sayıları ile karşı karşı oldukları ortamda bazı ülkelerde ise toparlanmanın devam ettiğinin altı çizildi.

RİSK ARTIŞINDA NİJERYA İLK SIRADA, TÜRKİYE İKİNCİ

Raporda, varlık risklerinin en fazla artması beklenen gelişen ülke Nijerya olarak gösterilirken bu ülkeyi Türkiye ve Kolombiya’nın izlemesinin beklendiği vurgulandı.

Moody’s, regülasyon gevşetme tedbirlerinin kaldırılmasının sorunlu kredileri 2021 sonuna kadar Nijerya’da 300, Kolombiya’da 130, Türkiye’de ise 100 baz puan artıracağını tahmin etti. Yavaşlayan kredi büyümesi ile artan yeniden yapılandırmaların Türkiye’deki hesaplamaları etkilemesinin beklendiğini belirtti.

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