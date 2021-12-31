Motorin, benzin ve LPG’ye zam

EPGİS, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG'de 78 kuruş fiyat artışı gerçekleştiğini duyurdu.

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2022 yılı akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başlıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünleri fiyat artışı olduğunu duyurdu.

EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG’de 78 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

EPGİS’in açıklamasında “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” mesajına yer verildi.

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