Motorine indirim geldi

Motorinin litre fiyatında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirime gidildi.

Sozcu.com.tr

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Dolardaki yükselişle geçen hafta tarihi artış kaydeden akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatlarındaki indirimin etkisiyle ilk indirim geldi.

EPGİS’in duyurusuna göre, motorinin litre fiyatında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirime gidildi.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara’da 9,83 TL’den 9,39 TL’ye, İstanbul’da 9,77 TL’den 9,33 TL’ye, İzmir’de 9,85 TL’den 9,41 TL’ye gerileyecek.

Fiyatlar il, ilçe ve akaryakıt bayilerine göre farklılık gösteriyor.

Motorine 24 Kasım’da 1,06 TL zam gelmişti.

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