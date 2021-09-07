Muğla’da yangınlar çam balına darbe vurdu: Üreticiler arıları hayatta tutmaya çalışıyor

Küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle zor günler geçiren çam balı üreticileri orman yangınlarının da buna eklenmesi ile arılarının ölmemesi için kovanlara sürekli şeker şurubu ilave ediyor.

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Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ını, Türkiye çam balı üretiminin ise yüzde 75-80'lik bölümünün karşılandığı Muğla'da bal üreticileri, iklim değişikliği ve kuraklıktan sonra orman yangınları nedeniyle zor günler yaşıyor.

Eylül ayının ilk haftasında birinci bal sağımını yapması gereken çam balı üreticileri, ağaçlarda basra oluşmaması nedeniyle birinci kesim çam balı kesimini yapamıyor. Kovanlardaki arıların yaşaması için sürekli olarak kovanlara şeker şurubu takviyesi yapıyorlar.

ARICILAR GELMEDİ

Normal sezonlarda 20 bin ton çam balı üretiminin yapıldığı Muğla'da bal üretiminin yapıldığı Milas, Marmaris ve Köyceğiz'deki ormanlık alanlarda çıkan orman yangınları sonrası bal üretiminin en yoğun yapılacağı alanlardan Menteşe ilçesi Kıran, Denizova, Sarnıç mahalleleri ile Ula'nın Akyaka Mahallesi’ndeki ormanlık alanlara bal üretimi için arıcı gelmemesi dikkat çekti.

Kıran ve Sarnıç mahallelerindeki bal ormanlarında az sayıda kovan bulunurken, kovan sahipleri çam balı üretimi için gerekli iklim şartlarının oluşmaması nedeniyle kovanlarına şeker şurubu ilave ederek kovanlarını ormanlık alanda bıraktı.

“ŞEKERLE BESLİYORUZ, ÜMİDİM YOK”

Kıran bal ormanında arılarına şeker şurubu veren Sarnıç Mahallesi’nden bal üreticisi Duran Şahin, Mart ayından bu yana arıların yaşaması için sürekli şeker şurubu verdiğini söyledi.

Arıları şekerle beslediklerini belirten Şahin, “Benim geçen sene ve ondan evvelki sene de aynı arım vardı. Evvel sene 30 teneke bal aldım. Geçen sene 20 teneke aldım. Bu sene daha alamadık arıları besliyoruz. Borcumuz 50-60 bin lira oldu. Kredi çekmiştim. Şu anda ümidim yok.” ifadelerini kullandı.

Şahin, “Eylül ayının 10-15'lerinde sağım yapmamız lazım. Daha balın nerede olduğu belli değil. Kovanın içini gördünüz. Yangınlar geçen gün dört bir yanımızdan geldi. Hava bulutlu ve yağmur yağacak gibi oldu. Kül kar gibi yağıyor. Onun da böceğe zararı oldu. Bu basra böceği aynı ipek böceği gibi elinle dokunsan ölür” dedi. (İHA)

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