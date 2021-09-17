Muğlalı inşaatçılar da İMKON’un boykotuna katıldı

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu, artan çimento fiyatlarını boykot etmek amacıyla 24 Eylül’e kadar inşaatları durdurma kararı alan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'na (İMKON) destek kararı aldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu, artan çimento fiyatlarını boykot etmek amacıyla 24 Eylül'e kadar inşaatları durdurma kararı alan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON)'a tam destek vereceklerini açıkladı.

MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ile 6'ncı Meslek Komitesi (İnşaat Taahhüt vb.) Başkanı Menaf Kıyanç ve komite üyeleri 15 gün boyunca inşaatları durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

‘YILLIK YÜZDE 200 ZAM KABUL EDİLEMEZ’

MUTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, inşaat sektöründeki maliyetler arasında ciddi bir yer tutan çimento ve türevleri ürünlere, son bir yıl içerisinde gelen yüzde 200'lük zam yapıldığı ifade edildi. “Bunu kabul etmek mümkün değil” denilen açıklamada, “Çünkü bu orantısız zamlar hem inşaat sektöründeki firmaları hem de nihai tüketiciyi mağdur ediyor. Yükselen afaki maliyetler sektörün küçülmesine, nihai tüketicinin de alım gücünün kaybolmasına neden oluyor” ifadelerine yer verildi.

Bu yüzden Muğla Ticaret ve Sanayi Odası olarak İMKON’un aldığı boykot kararının desteklendiği duyuruldu.

İMKON: ÜRETİMİ KISIP, FİYATLARI ARTIRIYORLAR

Çimentocularla masaya oturmak istediklerini ancak olumlu yanıt alamayınca bu kararın kaçınılmaz olduğunu ifade eden İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu ise,

“Üretim kapasitesi 115 milyon ton. 80 milyon tonluk üretim var. Bazıları ‘yurt dışına sattığımızdan dolayı tedarik sorunu yaşıyoruz’ diye açıklama yapıyor. Bu, yurt dışına sattığın için tedarik sorunu değildir, bu içeride üretimi kısıtlayarak fiyatı artırma politikasıdır. Bunu doğru bulmuyoruz” dedi.

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