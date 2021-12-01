‘TRT tarihinin en pahalı prodüksiyonu’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyondaki açıklamalarıyla doların uluslararası piyasada rekor kırarak 13,95'i görmesi üzerine siyasi partilerden sert açıklamalar geldi. CHP Sözcüsü Öztrak, "TRT'nin bu gece Erdoğan ile sergilediği müsamere, TRT tarihinin en pahalı prodüksiyonu oldu. Erdoğan ile yapılan müsamere dış borç yükümüzü sadece 2 saatte 192 milyar lira artırdı" paylaşımı yaptı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi modelini anlatmak için TRT’ye konuk oldu. Erdoğan’ın faizlere ilişkin yaptığı açıklamalar Türk Lirası’ndaki değer kaybını hızlandırırken, uluslararası piyasalarda dolar 13,95 lirayı gördü. Erdoğan'a siyasi parti liderlerinden tepki mesajları geldi.

DAVUTOĞLU: ALLAH AŞKINA KONUŞMA ARTIK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'a sert tepki göstererek şöyle dedi:

“Dolar; ülkeye güven vermesi gereken, vatandaşları sakinleştirmesi beklenen Sn. Cumhurbaşkanı'nın televizyona çıkacağı haberiyle 13'ü aştı. Konuşmayla birlikte ise 14 TL'ye kadar yükseldi! Bu konuşmalar TL'ye taammüden saldırı niteliği kazandı. Allah aşkına konuşma artık!”

GÜLTEKİN UYSAL: DOLAR BEYEFENDİNİN SESİNİ SEVİYOR

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Erdoğan'ın açıklamalarına , “Dolar beyefendinin sesini seviyor; bir ara 13.70’leri gördü! Sayın Erdoğan, söylesen tesiri çok, sussan dolar razı değil” şeklinde tepki gösterdi.

Dolardaki artışı “Bir Deli'nin Hatıra Defteri'nden bir günümüz!” ifadeleriyle yorumlayan Uysal, “Bu yıl 3.çeyrekte büyümüş yine ekonomi..Kimin için büyüdüğü malum…Bu ülkenin ömründen 20 yıl(80 çeyrek eder) çaldınız.. Acaba kaçıncı çeyrekte halkın mutfağına girecek o büyüme… Asgari ücretlinin aylık rızkı bugün 3 çeyrek(altın) bile etmiyor..Artık yeter…” şeklinde konuştu.

CHP’DEN AÇIKLAMA: HALK BİR KİŞİNİN KEYFİYLE SEFALETE SÜRÜKLENİYOR

Doların 14 lira olması üzerine CHP'den de açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “'Çakma ekonomist' konuşuyor. Dolar 14 lira oluyor. Halk bir kişinin keyfiyle sefalete sürükleniyor” dedi.

“DIŞ BORÇ YÜKÜMÜZÜ SADECE 2 SAATTE 192 MİLYAR LİRA ARTIRDI”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TRT’nin Erdoğan ile yaptığı röportaja ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Öztrak, şunları belirtti:

* TRT’nin bu gece Erdoğan ile sergilediği müsamere, TRT tarihinin en pahalı prodüksiyonu oldu. Erdoğan ile yapılan müsamere dış borç yükümüzü sadece 2 saatte 192 milyar lira artırdı.

* Hep ne diyorum: Çakma doktor candan eder, çakma imam dinden eder, çakma ekonomist parayı pul eder.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÇARPICI MESAJ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından sus işareti yapan hemşire fotoğrafını paylaşarak “#çAKmaEKONOMİST” etiketini kullandı.

“DIŞ BORÇ 200 MİLYAR LİRA ARTTI”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise şu açıklamalarda bulundu:

“TRT ortak yayınında, gazetecilerin soruları karşısında, Cumhurbaşkanının zaman zaman virgülüne kadar verilere hâkimiyeti, uzun cümleleri hiç duraksamadan kurması beni çok etkiledi. Bu esnada doların 50 kuruş artmasının dış borcumuzu 200 milyar liradan fazla artırmasının bir önemi yok.”

MEMLEKET PARTİSİ: TARİHE GEÇİYORSUN ERDOĞAN

Memleket Partisi, paylaştığı görselle birlikte, “Konuştukça parasına değer kaybettiren cumhurbaşkanı olarak tarihe geçiyorsun Erdoğan!” mesajına yer verdi.

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