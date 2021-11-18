Muharrem İnce’den bir kitap ismi önerisi daha: Memleketin canına okuyan Erdoğan’ın ustalık eseri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a, doların 11 TL'yi geçmesinin ardından ikinci bir kitap ismi önerisinde bulundu. “Memleketi Nasıl Batırdım-2 - Bir Ustalık Dönemi Eseri" yazılı kitap görseliyle paylaşım yapan İnce, "Memleketin canına okuyan Erdoğan’ın ustalık eseri; dolar 11,28 TL, euro 12,78 TL" notunu düştü.

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Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kuru 11,28 TL'ye kadar ulaştı. Gelişmeler üzerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ekonominin kitabını yazdık” açıklamasına kitap ismi olarak daha önceden “Memleketi Nasıl Batırdım”ı öneren İnce, dolar kurunun 11 TL'yi aşmasıyla ikinci bir kitap ismi önerisinde bulundu.

“AMPÜL YAYINLARI”

İnce, Erdoğan'ın kitabına bu kez “Memleketi Nasıl Batırdım-2 – Bir Ustalık Dönemi Eseri” ismini önerdi. Memleket Partisi'nin paylaştığı görselde doların 11 TL, euronun 12 TL olması vurgulandı. Kitapta ayrıca Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullandığı logo ve ‘Ampül Yayınları' ifadesi yer aldı.

“MEMLEKETİN CANINA OKUYAN ERDOĞAN’IN USTALIK ESERİ”

Muharrem İnce, kitap görseliyle birlikte paylaşımına, “Memleketin canına okuyan Erdoğan'ın ustalık eseri; dolar 11,28 TL, euro 12,78 TL” notunu düştü.

“GELECEĞİMİZİ GERİ ALACAĞIZ”

Öte yandan İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübü öğrencilerini partisinin genel merkezinde ağırlayan İnce, “Evlatlarım; bana güç veren, umut veren, mücadele azmi veren sizlersiniz. Umutlarınızı yeniden yeşertin. Geleceğimizi geri alacağız” açıklamasında bulundu.

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