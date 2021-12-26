Musk’ın Noel paylaşımı o kripto parayı uçurdu

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın kripto para paylaşımları devam ediyor. Son olarak Elon Musk'ın köpeğinin fotoğrafını paylaşması sonrası Floki Inu isimli şaka coininin değerinde büyük artış yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su, dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın kripto piyasasına ilişkin yaptığı paylaşımlar sürüyor. Musk’ın paylaşımları altcoin olarak da bilinen düşük fiyatlı coinlerin fiyatlarını değiştiriyor.

Son dönemde Dogecoin, Shiba Inu ve Floki Inu gibi kripto para birimlerinde fiyatlamaları etkileyen Musk’ın son paylaşımı Floki Inu’yu uçurdu.

Elon Musk, Noel gecesinde Floki Inu isimli Shiba Inu cinsi köpeğine Noel Baba kostümü giydirdi ve fotoğraf paylaştı. ‘Floki Santana' ve ‘Mutlu Noeller' notuyla yapılan paylaşımda Musk'ın köpeğine fiziksel Dogecoin taktığı görüldü.

Musk’ın köpeğinin isminden ilham alarak piyasaya sürülen şaka coini Floki Inu’nun fiyatı Musk'ın paylaşımı sonrası sert yükseldi. Önceki güne 0.00012080 dolardan başlayan Floki Inu, Elon Musk'ın paylaşımı sonrası kısa süre içerisinde yüzde 36 yükselerek 0.00016530 doları gördü. Sonrasında kâr satışları ile bir miktar geri çekilen kripto paranın günlük kazancı yüzde 27 civarında gerçekleşti.

Diğer şaka coinleri olan ve Elon Musk’la özdeşleşen Shiba Inu ve Dogecoin’de ise ciddi bir değer artışı gerçekleşmedi.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Floki Inu Fenerbahçe Spor Kulübü ile gündeme gelmişti. Önceki aylarda oldukça ilgi gören Fenerbahçe Token'i (FB) piyasaya süren kulüp, iki hafta önce yaptığı bir açıklamayla yeni bir kripto para adımı attığını duyurmuştu.

Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz gün Rusya'nın en büyük futbol kulübü Spartak Moskova'nın da ortaklık kurduğu Floki Inu ile sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı.

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