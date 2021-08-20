Müteahhitlerden ‘inşaatları durdururuz’ uyarısı

Son bir yılda çimento fiyatlarındaki artışın yüzde 200'ü bulduğunu ileri süren İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, fiyatlar düşmezse inşaatları durduracaklarını söyledi.

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Çimentocuların yıllık maliyet artışı yüzde 50 iken yaptıkları zamların yüzde 200’ü bulduğunu ileri süren müteahhitler, fiyatlardaki artışı protesto etmek için inşaatları durdurma uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr’ye konuşan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento fiyatlarından dolayı Anadolu’daki bazı müteahhitlerin inşaatlarını durdurduklarını, önemli bir kısmının da durdurmak istediğini söyledi.

Tellioğlu, “Ülke genelindeki 120 bin üyemizin çoğunluğu, fiyatlarda düzenleme olmazsa toplu hareket edip greve çıkmak istiyor. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ile yeniden görüşüp, son duruma göre üyelerimizin grev kararına destek vereceğiz” diye konuştu.

‘MAKUL OLAN YÜZDE 70 ARTMASI’

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, özellikle demir çelik ve çimento fiyatlarındaki artışlardan sonra her iki sektörün temsilcileriyle de ayrı ayrı bir araya geldiklerini, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da toplantılarına katıldığını anlattı.

Tellioğlu’nun aktardığına göre, bu toplantılardan sonra demir çelik fiyatlarındaki yıllık artışlar yüzde 110’lardan yüzde 70-80’lere geriledi.

Çimento sektörüne de yönelttikleri benzer talebin ilk etapta olumlu karşılandığını ifade eden Tellioğlu, ancak toplantılardan sonra fiyatların düşmeyip, daha da arttığını dile getirdi.

“Demir çelik maliyetlerinin yüzde 70’i hurda. Hurdanın da yüzde 90’ı ithal. Buna rağmen demir çelik fiyatları yıllık yüzde 110’dan yüzde 80’e indi” diyen Tellioğlu, “Çimentocuların yüzde 5 bile ithal girdisi yok ama yaptıkları zam yüzde 200. Çimentodaki yıllık zamların yüzde 70’lere inmesini talep ediyoruz. Maliyet artışlarına bakıldığında makul olan o. Rekabet Kurusu’nu usülden değil, gerçekten bir inceleme yapmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

‘ÇİMENTO, EN BÜYÜK İKİNCİ MALİYET’

Öte yandan, İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu’nun verdiği bilgiye göre, toplam maliyetleri içinde en yüksek paya yüzde 7-12 ile demir ve çelik sahip. İkinci en büyük maliyet kalemini de yüzde 5-10 ile çimento oluşturuyor.

Sozcu.com.tr olarak ulaştığımız Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası yetkilileri ise konuya ilişkin açıklama yapmamayı tercih etti.

İNŞAAT MALİYETLERİNDE SERT ARTIŞ

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 arttı.

İnşaat malzeme maliyetindeki yıllık artış haziranda yüzde 53,70’e ulaşırken, işçi maliyetlerindeki artış yüzde 19,88’de kaldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ‘çimento, cam seramik ve toprak ürünleri’ ihracatı, 2021’in ilk yedi aylık döneminde 2,6 milyar dolar oldu. Bu rakam, 2019 ve 2020’nin ilk 7 ayında 2,1 milyar dolardı.

Dünya genelinde pandeminin ilk dalgası sonrasında hem tedarik zincirlerindeki bozulma hem de artan talep nedeniyle çimento fiyatlarında artış yaşandı.

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