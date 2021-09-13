Müteahhitlerin boykotu 600 bin işçiye mal olacak: Müsebbibi AKP

Müteahhitlerin çimento fiyatlarını protesto etmek amacıyla başlattığı boykot, yaklaşık 600 bin işçinin işsiz kalmasına yol açacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu yaşananlar beton üzerine kurulan balon büyümenin bir sonucudur. Müsebbibi AKP" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Artan çimento fiyatlarını protesto etmek için 9 Eylül’den itibaren 15 gün iş durdurma eylemi başlatan müteahhitler, çimento fiyatlarının düşmemesi halinde inşaatlarda çalışan işçilerden yaklaşık 600 binini işçi çıkarmayı planlıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, inşaat sektöründe yaşanan krizi SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Ağbaba, “AKP'nin yarattığı ekonomik tahribat hem işvereni hem de çalışanları etkilemektedir. Bir başka deyişle, iktidarın bu sorumsuz politikaları işvereni de işçiyi de bir bakıma işinden etmektedir. Bu krizin müsebbibi AKP iktidarıdır” diye konuştu.

MALİYETLER 3 KATINA ÇIKTI

Türkiye ekonomisinin inşaat sektörüne büyük ölçüde bağımlı olduğuna vurgu yapan Ağbaba, bu sektördeki ciddi maliyet artışlarına dikkat çekti.

Özellikle AKP iktidarlarıyla birlikte inşaat sektörünün ekonominin ana taşıyıcısı haline geldiğinin altını çizen Ağbaba, “TÜİK'in 2021 Mart ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerinde bile inşaat maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 31,97 olarak açıklandı. Piyasaya bakıldığında demir fiyatları 2020 başına göre yaklaşık 3 kat, 2021 başına göre 2 katın üzerinde artmış durumda” dedi.

“Ekonomik krizin 2018'den itibaren etkisini göstermesi ve pandemiyle birlikte iyice derinleşmesiyle inşaat sektörü de durdu, maliyetler birkaç kat arttı” diyen Ağbaba,

“Derin yoksullaşma birlikte konut satışları neredeyse sıfırlandı. Kredilerin oldukça yüksek olması nedeniyle insanlar ev de alamıyor. Covid-19 salgını döneminde inşaat malzemelerinin ortalama fiyat artış seyri dikkate alındığında inşaat demiri ve çimento başta olmak üzere beton, seramik, elektrik kablosu gibi birçok ürünün fiyatlarında bir yılda yüzde 100'ü aşan artışlar var” diye konuştu.

BETON ÜZERİNE KURULAN BALON BÜYÜMENİN SONUCU

“AKP iktidarının inşaat maliyetlerini düşürmek için yapabileceği şeyler oldukça kısıtlı” diyen Ağbaba, “Faizlerin düşmesi dövizin kısa veya orta vadede yükselmesine neden olacak. İnşaat malzemelerinde dışa bağımlılık nedeniyle maliyetler tekrar artacak” değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, faizin sabit kalması veya artması durumunda da krediler yüksek olduğu için konut satışlarının sıfırlanacak, konutların yine müteahhitlerin elinde kalacağına işaret etti.

“Daha da kötüsü, inşaat malzeme satışında bir tür tekelleşme olduğu için alınan önlemlerin piyasaya yansıması da yine tekel şirketlerin vicdanına kalacak” diyen Ağbaba,

“Nitekim çimento ve klinker ihracına yönelik atılan adımlardan sonuç alınamadı. Şimdi müteahhitler dertli, satışlar düşük, maliyetleri yüksek, tüketiciler zaten ev alma hayali dahi kuramıyor. Bu yaşananlar beton üzerine kurulan balon büyümenin bir sonucudur. Balon patladı, dolayısıyla kâğıt üzerinde büyüyen ekonominin çöküşü de daha net ortaya çıktı” diye konuştu.

Ağbaba ayrıca, “5'li çetenin dahil olduğu birlikler inşaatlarda devletten fiyat farkı alıp zarardan kurtuluyor. Türkiye 5'ten büyük değil mi? Ya da 20 yıllık AKP iktidarı inşaat tekellerine söz geçiremiyor mu?” şeklinde konuştu.

DEMİR FİYATLARINDA ‘OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ’

İnşaat malzemelerindeki artışa yönelik Ticaret Bakanına soru önergesi de veren Ağbaba, şunları sordu:

1. 2020 Mayıs ayında tonu 3100 TL olan inşaat demirinin 2021 Mayıs ayında yüzde 142'lik artışla 7 bin 500 TL'ye çıktığı görülmektedir. 2020-2021 yılı arasında döviz kurundaki artışın yaklaşık yüzde 25 olduğu göz önüne alındığında, demir fiyatındaki bu olağanüstü artışın nedenleri nedir?

2. Yukarıda bahsi geçen tarihlerde metal sac ve çelik sac fiyatları yüzde 145, beton yüzde 115, çimento yüzde 90, sıhhi tesisat hammaddesi yüzde 105 ve elektrik kablosu yüzde 135 oranında artış göstermiştir. Bu artışın gerekçesi nedir?

3. Bahsi geçen fiyat artışlarına bağlı olarak Rekabet Kurumu'nun inşaat malzemeleri piyasasında tekelleşme veya oligopolleşme olduğuna dair herhangi bir çalışması var mıdır?

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