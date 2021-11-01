Müteahhitlerin hatasını millet ödüyor: İkinci pistin maliyeti 2.6 milyar lirayı aştı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inşaatı devam eden ikinci pistin altında kalacak tünelde meydana gelen çatlakların telafisi için bir ihale daha yapıldı. Müteahhittin hatası milletin 779 milyon lirasına daha mal oldu. 13 yıldır bitmeyen pist için harcanan para, ihale tarihindeki rakamlarla 2.6 milyarı geçti.

Yusuf DEMİR

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13 yıldır devam eden 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program'da 2022'de de bitmeyeceği açıklanan Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistinin maliyeti 3 milyar liraya yaklaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bir numaralı rakibi, İstanbul Havalimanı'nı işleten üç müteahhit (Kalyon, Cengiz ve Makyol) tarafından yapılan ikinci pist tünellerindeki hatanın faturası millete kesildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inşaatı devam eden ikinci pistin altında kalan TEM bağlantı yolu üzerinde inşa edilen tünelde çökme ve çatlamalar meydana gelmişti. Boğaziçi ve İTÜ'den hocalar tünelde incelemelerde bulundu.

HATAYI BAŞKA BİR TANIDIK MÜTEAHHİT DÜZELTECEK

Bu büyük hatanın telafisi için Devlet Hava Meydanları İşletmesi 18 Ağustos'ta “Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı Yolu Tüneli Güçlendirmesi İşi” başlıklı ihale açtı.

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun önceden öngörülemeyen olağanüstü durumlar için öngördüğü imtiyazlardan yararlanılarak kimseye duyurulmadan yapıldı.

Gizli kapaklı yapılan ihale 779 milyon 499 bin liraya özel olarak davet edilen Met-Gün İnşaat ve İSPA ortaklığına verildi. Bu ihaleyle birlikte ikinci pist için harcanan para ihalelerin yapıldığı tarihteki rakamlarla 2.6 milyar lirayı geçti.

PİSTİN BİTİŞ TARİHİ BELİRSİZ

İkinci pist için ilk ihale 2014'te yapıldı. 720 milyon liraya YSE Yapı'ya verildi. 2017’de bitecekti. Ardından ikinci etap adı altında yapılan ihale Makyol'a verildi. Bu ihalenin bedeli ise 1 milyar 397 milyon lira olarak açıklandı. Bitiş tarihi 2019’a uzatıldı.

2021 yılı sonuna gelindi. Pistin bittiği haberi beklenirken geçtiğimiz hafta açıklanan 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, ilk adımı 2009'da atılan ikinci pistin yüzde 50'sinin 2022'de tamamlanacağı duyuruldu. Kafalar karıştı.

Yıllık programdan bir gün sonra sonucu açıklanan son ihalenin sözleşmesine göre, tünel güçlendirme işinin 15 Ekim'de başlaması ve 26 Şubat 2023'te tamamlanması öngörülüyor. Tüneller güçlendirildikten sonra kalan işlerin ne zaman bitirileceği meçhul.

1. İHALE

2 Eylül 2014

Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist ve Mütemmimleri 1. Etap İşleri (Deplaseler, Yollar ve Tüneller)

Yüklenici: YSE Yapı

Sözleşme Bedeli: 486 milyon 456 bin 992 TL

2. İHALE

7 Haziran 2016

İhalenin Adı: 2 Pist Ve Mütemmimleri II Etap İşleri (Yeni Pist, Apron, Taksiyolları Yapımı İle Mevcut Pistin Yenilenmesi ve Üstyapı Grubu İşler)

Yüklenici: MAKYOL (Sonradan Cengiz ve Kalyon katıldı)

Sözleşme Bedeli: 1 milyar 397 milyon 839 bin 963 TL

3. İHALE

18 Ağustos 2021

Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı Yolu Tünelinin Güçlendirilmesi ve İlave İmalatlar

Yüklenici: Met-Gün/İSPA

Sözleşme Bedeli: 779 milyon 499 bin 330 TL

KAMUOYUNUN YAKINDAN TANIDIĞI ŞİRKET

Met-Gün inşaat kamuoyunun yakından tanıdığı bir şirket. AKP döneminde çok sayıda yüklü ihale alan şirket o dönemden kalan borçlarının tahsili için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro için yurtdışından sağladığı 565 milyon liralık krediye, kanuna rağmen haciz yoluyla el koydurmuştu.

ATATÜRK HAVALİMANI’NIN İKİ PİSTİ KIRILMIŞTI



İstanbul Havalimanı’nın açılmasından sonra, Atatürk Havalimanı’nın uluslararası standartlara göre en yüksek kategorideki iki pisti kırılarak üzerine prefabrik hastane inşa edilmesi büyük tepki çekmişti. Faal durumdaki pistlerin değerinin milyarlarca lira olduğu kaydedilmişti.

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