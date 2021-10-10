Mutfaktaki tencerenin bereketini kaçırdılar

100 liralık banknotun son 12 yılda soğan, patates, makarna, yağ gibi temel besinlere karşı kaybettiği değeri hesaplayan Öztrak, yeni zamların yolda olduğunu ve bu sene halkın kara kış yaşayacağını söyleyerek, “Sorunun varlık sebebi yerli yerinde duruyor” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Halkın yaşadığı hayat pahalılığı, enflasyonun yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından 100 liralık banknotun tedavüle girdiği 2009 yılından beri soğan, patates, makarna, yağ gibi temel besinlere karşı kaybettiği değeri paylaştı. 2009 yılında 100 liraya yapılan alışverişin bugün 441 liraya yapılabildiğini aktaran Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerini kullanarak vatandaşın alım gücünün nasıl eridiğini ortaya koydu. Bu verilere göre, tedavüle çıktığı 2009 yılında 100 lirayla alınabilen makarnayı, yumurtayı, yağı bugün almak için dört tane 100'lük banknot, iki tane 20'lik banknot, bir tane de 1 lira gerekiyor.

MİLLİ PARA PUL OLDU

Türk Lirası'nın son 12 yılda adeta pula dönüştüğünü belirten Öztrak, “Bir ülkenin parasının değeri, o ekonominin barometresidir. ‘Erdoğan Şahsım Hükümetleri'nin yanlış siyaseti, ekonomide istikrarı da, paramızın haysiyetini de yok etti, milli paramızı pul etti. Cepteki cüzdanın, mutfaktaki tencerenin bereketi kaçtı” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın günlük hayatta en fazla karşısına çıkan ve en çok kullandığı banknotların başında 100 liralıklar geliyor.100 liralık banknotlar, 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle girdi. Dolaşıma çıktığı ilk gün, 100 lirayla 66 dolar alınırdı. Şimdi ancak 11 dolar alınabiliyor.

Ve hesaplamalara göre bundan 12 yıl önce 100 lira 440 tane yumurta alınabiliyorken bugün bu para ancak 97 tane yumurtaya yetiyor. 2009'da 100 lirası ile 101 kilo patates alabilen vatandaş bugün aynı para ile ancak 33 kilo patates alabiliyor. 12 yıl önce 52 paket makarna alınabilen 100 lira ile bugün sadece 15 paket makarna alınabiliyor.

Yeni zamlar yolda kara kışa hazır olun

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Erdoğan Vesayet Rejimi'nin ülkeyi getirdiği yer işte burasıdır: Milletin eriyen satın alma gücü, artan hayat pahalılığı, şişen etiket fiyatları, kaybolan huzur” dedi. Öztrak, yeni zamların da yolda olduğunu ve bu sene halkın kara kış yaşayacağını söyleyerek şöyle devam etti: “Çünkü sorunun varlık sebebi yerli yerinde duruyor. Erdoğan Şahsım Hükümeti sebeptir, hayat pahalılığı sonuçtur. Erdoğan'ı evvela acilen sandıkta evine göndermek, ondan sonra da ülkeyi içine düşürüldüğü girdaptan çekip çıkarmak gerekiyor. Güçlü parlamenter demokrasiye geçmek… Milletimiz büyük bir millet. İyi yönetilirse her sorunun çözümü var. Borçla değil, üreterek büyüyeceğiz. Tarımda yeniden kendi kendine yeten bir ülke olacağız. Çiftçinin de milletin de yüzü gülecek.”