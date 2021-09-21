Nijerya’da çarpıcı araştırma: Pandemi nedeniyle çalışanların beşte biri işinden oldu

Yoksul Afrika ülkesi Nijerya, pandeminin olumsuz etkilerini en çok yaşayan ülkelerden biri oldu. Son yapılan araştırmaya göre ülkenin işgücünün beşte birinin pandemi süresi içinde işinden olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Nijerya İstatistik Bürosu’na göre corona virüsü pandemisi nedeniyle Nijerya’daki işgücünün beşte biri işini kaybetti.

İstatistik bürosu, salı günü yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile yürüttüğü bir araştırmanın sonuçlarını açıklayarak, tedarik zincirlerindeki kesintilerin, devam eden arz ve talep şoklarının ve tüketici güvenindeki düşüşün işsizlikteki sert artışta etkili olduğunu belirtti.

YOKSULLUĞUN PENÇESİNDE

Nijerya’nın gıda enflasyonu bu yıl yüzde 20’nin üzerinde. Ülkedeki yüksek gıda fiyatları, işsizlik ve pandeminin getirdiği ekonomik zorluklar, yoksullukla mücadele eden Nijeryalıları daha da zorluyor.

Son verilere göre, Nijerya nüfusunun yüzde 47.3’üne denk gelen 98 milyon insan yoksulluk içinde yaşıyor.

Dünya Bankası Abuja ofisinden haziranda yayımlanan bir rapora göre, Nijerya’da yükselen enflasyon ve artan gıda fiyatları nedeniyle 2020’de yaklaşık 7 milyon Nijeryalı daha yoksulluk sınırının altına itildi.

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