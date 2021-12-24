Nureddin Nebati bombaları!

Lütfi Elvan'nın istifasının ardından 2 Aralık 2021 günü Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati'nin son dönemde verdiği demeçler ve katıldığı canlı yayınlardaki sözleri tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine ay başında atanan Nureddin Nebati ‘performansıyla’ adından söz ettiriyor. Önce döviz kuruna müdahale olmadığı iki gün sonra ise olduğunu kabul eden Nebati’nin faiz kararlarından, borsadaki düşüşe, döviz alıp zarar eden küçük yatırımcıdan içeriden bilgi sızdırıp büyük kâr eden yabancılara kadar bir çok başlıkta yaptığı ‘bomba’ açıklamalar…

FAİZ KARARININ NE OLMAYACAĞINI ÖNCEDEN DUYURDU

Yapısı gereği bağımsız olan Merkez Bankası’nın faiz kararlarını Para Politikası Kurulu alıyor. Ancak Nureddin Nebati, basına ilk demecinde faiz kararından önce dikkat çeken mesajlar verdi. Habertürk’ten Sevilay Yılman’a konuşan Nebati, “Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz” dedi. Bu açıklamaların yayımlandığı gün olan 13 Aralık 2021’de Türk Lirası sert değer kayıpları yaşadı Dolar/TL'de 14,75'lik, euro/TL'de 16,65'lik rekor görüldü.

‘İÇERİDEN BİLGİ ALDILAR’ DEDİ VE BORSA DÜŞECEK İMASI YAPTI

21 Aralık 2021 günü TRT yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sunucunun borsadaki sert düşüşleri hatırlatması üzerine, “Christmas yaklaşıyor, yurt dışı çıkışlar oluyor. İki gün sonra paralarını alıyorlar. Alınan kararlarla ilgili biz toplantılar yaptık, herhalde haberlerini aldılar. Yarın da belki bir şey olabilir ondan sonrasında bir sıkıntı yok. Yabancı ilgisi artar” dedi. Nebati’nin bu açıklamaları piyasa oyuncuları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Çünkü Nebati, Türk Lirası’nın bir gece yüzde 30 değer kazanmasını sağlayan kararlar öncesinde yapılan toplantılardan dışarıya bilgi sızdığını ve birilerinin bundan fayda elde ettiğini itiraf etmiş oldu.

‘Insider trading’ olarak da bilinen içeriden öğrenenlerin ticareti veya bilgi suiistimali yasa dışı bir uygulama ve cezası bulunuyor.

Bakan ayrıca, bir sonraki gün de Borsa İstanbul’un düşeceğini televizyon ekranlarından ima etti.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hüküm şöyle: “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.”

Buradan hareketle, borsada zarar eden çok sayıda yatırımcı, bilgi sızdıranların ve tarihi düşüşe yol açanların kimler olduğunun araştırılıp araştırılmayacağını merak ediyor.

‘ÇARPILAN KÜÇÜK YATIRIMCI OLDU’

Dövizde düşüşü ve Türk Lirası’nda tarihi değer artışını getiren süreç Cumhurbaşkanı’nın hafta başında, piyasalar kapalıyken, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla başladı. O gece TL yabancı para birimleri karşısında yüzde 30 değer kaybederken, gün içinde yüksek seviyeden döviz alanlar büyük zarar etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün NTV’de katıldığı canlı yayında şunları söyledi: “Küçük yatırımcıya yazık oluyor. 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolar alanlar var. Kim bunlar? Büyük finansörler değil. Niye? Biliyor çünkü. Bütün altyapı yatırımlarını tamamlamış bir ülkede, tüm makro göstergelerin pozitif olduğu bir yerde, aklı başındaki bir finansör Türkiye'de bu işlerin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Her zaman olduğu gibi. Küçük yatırımcılara eziyet ettiler. Şimdi de kara kara düşünüyorlar.”

İki gün önce TRT’de katıldığı yayında süreçle ilgili toplantılardan dışarıya bilgi sızdırıldığını itiraf eden Nebati, dünkü NTV yayınında da küçük yatırımcının ‘çarpıldığını’ kabul etti.

‘ÖNCE MÜDAHALE OLMADI’ DEDİ, SONRA KABUL ETTİ

Söz konusu kişileri kimlerin nasıl çarptığı hakkında bilgi vermeyen Nebati, TRT yayınında “Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapıyor. Bu açıklama piyasa deyimiyle satın alınıyor. Bireyler koşarak gece geç saatte dövizlerini bozdurmaya başlıyor. Büyük bir heyecan var, bazı internet siteleri kilitlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nde Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış olan bir beyefendi, çıkıp diyor ki, ‘Bu bir müdahale ile yapılmıştır'. Bireyler tarafından gidildiği bilinmesine rağmen. Hiçbir şekilde müdahale olmadı. Bu spekülatif değil de nedir” dedi.

Ancak Nebati bu yayından iki sonra katıldığı NTV yayınında ise söylem değiştirdi.

Nebati, “Şunu söylemeye başladılar; Merkez Bankası ya da Hazine üzerinden neden müdahalede bulundunuz? Türkiye olayları oturup kendi başına izleyecek, elindeki bütün enstrümanları pozitif yönde kullanmayacak kadar beceriksiz bir ülke mi? İhtiyacı olan her enstrümanı kullanır” sözleriyle müdahale olduğunu üstü kapalı olarak kabul etti.

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