Ocakta cari açık 1,9 milyar dolar oldu

Cari işlemler açığı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 166 milyon dolar azalarak 1 milyar 867 milyon dolara geriledi. On iki aylık dönemde açık 36 milyar 599 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 118 milyon dolar azalarak 455 milyon dolara gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1 milyar 404 milyon dolar daralmayla 1 milyar 913 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın ocak ayında 3 milyar 24 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 1 milyar 177 milyon ABD doları fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 739 milyon dolar tutarında azalarak 487 milyon dolara geriledi.

Geçen sene ocakta 1,2 milyar dolar olan ‘net hata ve noksan’ (kaynağı belirsiz) kalemi kaynaklı girişler, Ocak 2021’de 3,8 milyar dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMDA DÜŞÜŞ, PORTFÖY YATIRIMINDA ARTIŞ

Ocak 2020’de 829 milyon dolar olan doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, Ocak 2021’de 194 milyon dolara geriledi.

Geçen sene ocakta 62 milyon dolar net çıkış kaydeden portföy yatırımları, Ocak 2021’de 4 milyar 830 milyon doları tutarında net giriş kaydetti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 857 milyon dolar, Genel Hükümet 3,5 milyar dolar net borçlanma yaptı.

Resmi rezervlerde bu ayda 3 milyar 570 milyon dolar net artış gözlendi.