Öğrencinin kredi borcu 5.5 milyar liraya ulaştı

Üniversite öğrencilerinin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan borçları 5.5 milyar liraya yükseldi. Borç miktarlarına her yıl enflasyonun da üzerinde, yüzde 19.2 gecikme zammı ilave ediliyor. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 5 milyon öğrenciye ait borcun silinmesi çağrısı yaptı.

Şevkin, “Borç giderek artıyor. Bu sorunun yapılandırma düzenlemeleri ile çözülemediği açık” dedi. Şevkin TBMM'de yaptığı açıklamada, ödenemeyen öğrenim kredisi borçlarının gençlerin kabusu olmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Her 3 üniversite mezunu gencimizden 1'i işsizdir. Üniversiteyi bitirmelerine rağmen yıllarca iş bulamayan milyonlarca üniversite mezunumuz bir de hacizle karşı karşıya kalmıştır. İş bulamadığı için öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen gençlerimizin kanayan yarasına merhem olunmalı ve sosyal devlet ilkesinden hareketle bu borçlar silinmeli.”