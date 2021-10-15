Oktay açıkladı: 2022’de bütçe açığı beklentisi 278,4 milyar TL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamasına göre, 2022'de bütçe açığı 278,4 milyar TL olarak öngörüldü. 2022'de bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,5 olarak hedeflendi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 bütçesinde bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olmasının beklendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 bütçesinde bütçe gelirlerinin 1 trilyon 472 milyar, giderlerin ise 1 trilyon 750 milyar TL olarak öngörüldüğünü, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olmasının beklendiğini söyledi.

Bütçe açığı beklentisi 278 milyar 374 milyon TL olarak açıklandı.

EĞİTİM İLK SIRADA AMA PAYI GERİLEDİ

Oktay, 2022 bütçe kanun teklifini TBMM'ye sunmadan önce düzenlediği basın toplantısında, 2022 bütçesinde en büyük payın yüzde 15,6 ile eğitime ayrıldığını söyledi. Bu oran 2021'de yüzde 15,7 olarak belirlenmişti.

Oktay, sağlığa ayrılan payın yüzde 7'ye çıkarıldığını kaydetti. Sağlık bütçesi bu yıl yüzde 5,7 olarak belirlenmişti.

Oktay, savunmaya ayrılan payın da geçen yıla göre yüzde 29,6 artışla 181 milyar TL'ye ulaştırılacağını söyledi.

Geçen yılki bütçe teklifine göre bütçe giderlerinde yüzde 30, gelirlerde ise yüzde 34 artış öngörülüyor. 2022 bütçesinin bütçesinin karbon nötr yatırımları ve süreçleri destekleyen nitelik taşıdığını anlatan Oktay, “Bu yaklaşımla, sadece emisyon azaltıcı değil aynı zamanda yutak alanların artırılmasını sağlayan projeleri hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

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