OPEC petrol talebi tahminini artırdı

Omicron varyantından hafif etki beklentisiyle OPEC, 2022 küresel petrol talebi tahminini yukarı çekti

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), dünyanın corona virüs salgınıyla baş etmeye alıştığını bu nedenle Omicron varyantının hafif bir etkiye yol açabileceğini belirterek, 2022’nin ilk çeyreği için küresel petrol talebi tahminini artırdı fakat bu yıl için yıllık büyüme tahminini sabit tuttu.

OPEC, aylık raporunda petrol talebinin 2022’nin ilk çeyreğinde günlük ortalama 99.13 milyon varil olacağını tahmin etti. Bu tahmin, OPEC’in bir önceki ayki tahmininden günlük 1.11 milyon varil fazla.

OPEC raporda, “2021’in son çeyreğinde olması beklenen toparlanmanın bir kısmı 2022’nin ilk çeyreğine sarktı. Bu (toparlanmayı), 2022’nin ikinci yarısında daha istikrarlı bir toparlanma takip edecek” dedi.

OPEC raporunda, “Öte yandan, dünya corona virüs ve bunun zorluklarını yönetme konusunda daha donanımlı hale geldiği için yeni Omicron varyantının hafif ve kısa süreli olacağı öngörülüyor” diye belirtildi.

OPEC, geçen yıl corona virüs salgınının başındaki tarihi düşüşten sonra 2021’de küresel petrol talebinin günlük 5.65 milyon varil artacağı tahminini sürdürdü. OPEC, 2022’de petrol talebinin günlük 4.15 milyon varil daha artmasını bekliyor.

OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, mevcut anlaşma kapsamında geçen yıl salgın nedeniyle sert biçimde gerileyen talep nedeniyle üretimi düşürdükten sonra, üretimi aylık olarak günde 400 bin varil seviyesinde artırma konusunda anlaşmışlardı. OPEC+ Aralık başındaki toplantısında üretimde planlanan değişikliğe Ocak 2022’de de sadık kalma konusunda uzlaşmıştı.