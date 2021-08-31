Orman yangınlarından etkilenen 5 il için elektrik faturası kararı
Orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları üç ay süreyle ertelendi.
Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları üç ay süreyle ertelendi.
Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda detaylar şöyle açıklandı:
- Bu karar; Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yaşanan orman yangınlarının etkilerini azaltmak üzere, elektrik tüketimlerine yönelik tahsilatların ertelenmesine dair iş ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
- Bu illerde Genel Hayata Etkili Afet bölgesi ilan edilen yerlerde afet ilanı öncesinde elektrik tüketim aboneliği bulunan tüketicilerin, 2021 yalı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayacak.
- Vatandaşların, erteleme için 1 Ekim’e kadar dilekçe vermeleri ya da çağrı merkezlerini aramaları gerekiyor.
Ertelemeden kaynaklanan finansman ihtiyacı bakanlık bütçesinden karşılanacak.