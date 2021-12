Otobüs biletleri uçak fiyatlarını yakaladı

Artan maliyetler otobüs bileti fiyatlarının uçak bileti fiyatlarını yakalamasına yol açtı. İzmir-İstanbul arası otobüs fiyatı 220 TL iken, uçakla aynı yolculuk fiyatı 230 TL’den başlıyor. Vatandaş zamlanan bilet fiyatlarına tepki gösterirken, bir otobüs şoförünün "Ben olsam uçağa binerim" demesi dikkat çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dönemlerde artan şehirlerarası otobüs fiyatları, neredeyse uçak biletlerini yakaladı.

İzmir-İstanbul arası otobüs fiyatı 220 TL iken, uçakla aynı yolculuk fiyatı 230 TL'den başlıyor.

Covid-19 salgını sonrasında şehirlerarası otobüs taşımacılığına getirilen kapasitelerinin yarı oranında taşıma zorunluluğu ile bilet fiyatları iki katına yükselmişti.

Daha sonra kaldırılan yüzde 50 koltuk sınırlamasından sonra, şehirlerarası otobüs bileti fiyatları düşmedi. Aksine, artarak gelen fiyatlar, bazı şehirlerde uçak biletlerini yakaladı.

Örneğin, İzmir-Van arası otobüs bileti fiyatı 350 TL iken, bir hafta önceden alınan uçak bileti ise 400 TL'den başlıyor.

ARTAN MALİYETLER VE ZAMLANAN AKARYAKIT ETKİLİ

Gerek artan maliyetler, gerekse son zamanlarda akaryakıta gelen zamlar, otobüs bileti fiyatlarının yükselmesinde etkili rol oynadığı söyleniyor.

Eskişehir'de üniversite öğrencisi Aydın Öztürk, otobüs bileti fiyatlarına gelen zamlara tepki gösterdi.

Eskişehir-Zonguldak arası otobüs fiyatına bir haftada 20 TL zam geldiğini söyleyen Öztürk, “Benim memleketim Zonguldak ama Eskişehir'de okuyorum. Zonguldak-Eskişehir arası pandemiden önce 70 liraya gidip geliyordum. Şu an 145 lira” dedi.

“Kız arkadaşım geliyor, gidiyor. Bir hafta önce buraya 70 TL'ye gelirken şu an 90 TL'ye geliyor” diyen Öztürk, “İnsanlar uçakları tercih eder, hem daha konforlu hem daha hızlı” diye konuştu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ: BEN OLSAM UÇAĞA BİNERİM

Şehirlerarası otobüs şoförü Sinan Belek de artan fiyatlardan memnun olmadığını dile getirdi.

Otobüsçülerin zor durumda olduğunu belirten Belek, “Şu an mazot 10 lira oldu. Ben olsam uçağa binerim. Fiyat artışlarından memnun değiliz. Şu an otobüsçüler can çekişiyor. Firmalar ne yapsın bilete yansıtıyor” dedi.

‘OTOBÜSLER BÜYÜK ORANDA BOŞ GİDİYOR’

Eskişehir'den Antalya'ya gidecek olan başka bir yolcu Ramazan Çataltepe ise, bazen yaptığı yolculuklarında otobüsün koltuklarının büyük oranda boş olduğunu dile getirdi.

Eskişehir'den Sakarya'ya yolculuk yapan Ömer Kotan ise, artan maliyetler sonrası yaşanan zamları normal karşıladığını söyledi.

Kotan, “Trabzon-Sakarya 150 liraydı 175 lira olmuş. Uçak biletleri 160-170 liraya buluyoruz, ama bir ay önceden alırsak…” ifadelerini kullandı. (İHA)



İlginizi Çekebilir Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi sona eriyor

İlginizi Çekebilir İstanbul'da ulaşıma zam yok