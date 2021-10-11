Otomobil üretimi eylülde sert düştü

OSD verilerine göre, 2021 Eylül'de otomobil üretimi yüzde 34.4 azaldı. Ağır ticari araç dahil yurt içi araç pazarı yüzde 36 daralarak 59 bin 734 adete geriledi. Sektörün ihracatı ise eylülde yüzde 18 azalarak 76 bin 249 adete indi.

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Otomotiv ana sanayi üretimi eylül ayında, otomobil üretimindeki daralmanın etkisiyle yüzde 24.7 gerileyerek 107 bin 29 adete geriledi.

Otomobil üretimi eylülde yüzde 34.4 gerileyerek 59 bin 335 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan bültene göre, dokuz aylık döneme bakıldığında üretim geçen yıla göre yüzde 7.9 arttı. Bu dönemde otomobil üretimi ise yüzde 0.8 geriledi.

İHRACAT YÜZDE 18 AZALDI

Ağır ticari araç dahil yurt içi araç pazarı yüzde 36 daralarak 59 bin 734 adet olurken, Reuters hesaplamalarına göre otomobil ve hafif ticari araç dışında kalan ağır ticari araç pazarı eylülde 2 bin 593 adet oldu.

Sektörün ihracatı eylülde yüzde 17.9 azalarak 76 bin 249 adet olurken, otomobil ihracatı yüzde 37.2 azalarak 35 bin 733’e düştü. Toplam ihracat dokuz aylık dönemde yüzde 9 artışla 671 bin 674 adet oldu. (REUTERS)



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