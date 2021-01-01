Otoyol ve köprülere büyük zam! İşte yeni ücret tarifeleri…

Yeni yılla birlikte otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine de büyük zam geldi. Fiyatlar araç sınıflarına göre değişirken, zam oranı ortalamada yaklaşık yüzde 25 oldu.

Yap işlet devret yöntemiyle yapılan ve devletin dolar üzerinden yüksek geçiş garantisi verdiği köprülerdeki yüksek ücretler dikkat çekti.

BİRİNCİ VE İKİNCİ KÖPRÜDE OTOMOBİL GEÇİŞİ 13,25 TL

İstanbul’da en yoğun olarak kullanılan ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücretlerine yüzde 26 zam geldi.

Bu köprülerden bir otomobilin geçişi, 10,50 TL’den 13,25 TL’ye yükseldi. Ücretler minibüsler için 13,50 TL’den 17 TL’ye, otobüsler için 29,5 TL’den 37 TL’ye, motosikletler için 4,25 TL’den 5,25 TL’ye yükseldi.

OSMANGAZİDE OTOMOBİL GEÇİŞİ 147,5 TL’YE YÜKSELDİ

Yap işlet devret modeliyle yapılan ve dolar üzerinden araç garantisi verilen projelerden Osmangazi Köprüsü’nde geçiş ücretleri yüzde 25,1 oranında zamlandı.

Osmangazi Köprüsü’nde otomobiller için geçiş ücreti 117,90 TL’den 147,50 TL’ye yükseldi. Ücretler minibüsler için 188,65 TL’den 236 TL’ye, otobüsler için 224 TL’den 280 TL’ye, kamyonlar için 297,10 TL’den 371,50 TL’ye, tırlar için 374,90 TL’den 468,50 TL’ye, motosikletler için 82,55 TL’den 103 TL’ye yükseldi.

YAVUZ SULTAN SELİMDE OTOMOBİL GEÇİŞİ 27,50 TL

Yap işlet devret yöntemiyle yaptırılan ve yine dolarla araç geçiş garantisi verilen projelerden İstanbul’daki üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bir otomobilin geçiş ücreti yüzde 25,5 artışla 21,90 TL’den 27,50 TL’ye yükseldi.

Ücretler minibüsler için 29,10 TL’den 36,50 TL’ye, otobüsler için 54,10 TL’den 67,50 TL’ye, kamyonlar için 137,30 TL’den 171,50 TL’ye, tırlar için 170,80 TL’den 213,50 TL’ye, motosikletler için 15,35 TL’den 19,90 TL’ye yükseldi.

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