Özelleştirme İdaresi emlakçı gibi çalışıyor

19 yılda kamu kuruluşlarını haraç mezat satan iktidar, elden çıkartılacak şirket azalınca, arazilere odaklandı. AKP döneminde 4 bin 42 taşınmaz satılırken toplam büyüklüğü 45 milyon metrekareyi bulan 2 binden fazla gayrimenkul daha özelleştirilecek.

İsmail ŞAHİN

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Türkiye’de bugüne kadar 70 milyar 468 milyon dolarlık özelleştirme yapıldı. Kamuya ait dev kuruluşlar, fabrikalar, tesisler, araziler, oteller, limanlar, enerji üretim ve dağıtım şirketleri AKP iktidarına bir bir satıldı.

Devletin elinde satılacak az sayıda firma, fabrika ve kurum kaldı. Bu nedenle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı son dönemde gayrimenkule ağırlık verdi.

Özelleştirilen şirketler ve Maliye Hazinesi’nin sahip olduğu kıymetli gayrimenkulleri portföyüne ekleyen Özelleştirme İdaresi adeta emlakçıya dönüştü.

Hemen her gün internet sitesinde bir gayrimenkul ilanı yayınlayan Özelleştirme İdaresi, tarlalardan konut alanlarına, turizm imarlı arsalardan lojman binalarına kadar birçok taşınmazı satışa çıkardı.

SÖZCÜ’nün Özelleştirme İdaresi’nin portföyünde yaptığı incelemeye göre, toplam büyüklüğü 45 milyon metrekareyi bulan yaklaşık 2 bin 150 taşınmaz özelleştirilecek.

Sadece Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi’ni ait 40’a yakın şehirde 6 milyon 876 milyon metrekare büyüklüğündeki 583 arazi satılmayı bekliyor.

TAKSİT TAKSİT SATIŞ

Türkiye’nin dört bir yanında yer alan gayrimenkuller kapalı zarfla teklif alıp, görüşmeler yaparak “pazarlık” usulü ihaleler ile elden çıkarılıyor.

Alıcılar ihale bedelini peşin veya vadeli olarak ödeyebiliyor. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 40'ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ay taksitlendiriliyor.

İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 16 oranında faiz (vade farkı) uygulanıyor.

Özelleştirme kapsam ve programına alınan arazilere ilişkin her türlü imar planı/değişikliği yapma/yaptırma yetkisi Özelleştirme idaresi Başkanlığı’na ait, onaylama yetkisi ise Cumhurbaşkanı’nda.

4 MİLYAR DOLAR GELİR

Özelleştirme İdaresi verilerine göre, 1986 yılından 25 Haziran 2021 tarihine kadar toplam 5 bin 664 adet taşınmazın satışı gerçekleştirildi ve 4 milyar 28 milyon dolar gelir elde edildi. AKP iktidarında özelleştirilen gayrimenkul sayısı 4 bin 42 oldu.

Özelleştirme İdaresi bugüne kadar, otel, tatil köyü ve sosyal tesis vasıflı gayrimenkulleri de elden çıkardı. İstanbul Hilton Oteli ve Büyük Tarabya Oteli, Büyük Ankara Oteli ve Büyük Efes Oteli ile Bursa’da Çelik Palas olmak üzeri toplam 18 tesisin satışı bedeli 673 milyon dolar oldu.

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