Özlale: Merkez Bankası verileri ve rezervler tedirgin ediyor

Merkez Bankası'nın verilerini değerlendiren İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "Kur korumalı TL-mevduat enstrümanının devreye girdiği 24 Aralık haftasında Merkez Bankası brüt rezervlerinde 5.7 milyar dolar, net rezervlerde ise tam 3.6 milyar dolarlık bir erime var. Net rezervlerimiz swap yükümlülükleri hariç tutulduğunda ise -55 milyar dolar civarında" dedi.

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İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özlale, “Bugün açıklanan Merkez Bankası verileri ve rezervlerin geldiği nokta bizi fazlasıyla tedirgin ediyor” dedi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE 9 MİLYONLUK ERİME

Özlale'nin değerlendirmeleri şu şekilde:

*Bugün açıklanan verilere göre kur korumalı TL-mevduat enstrümanının devreye girdiği 24 Aralık haftasında Merkez Bankası brüt rezervlerinde 5.7 milyar dolar, net rezervlerde ise tam 3.6 milyar dolarlık bir erime var. Net rezervlerimiz swap yükümlülükleri hariç tutulduğunda ise -55 milyar dolar civarında. Bütün bunlar olurken de tüzel kişilerin döviz mevduatlarını tam 1.6 milyar dolar artırdığını görüyoruz.

“ŞİRKETLER BU DÖNEMİ DÖVİZ ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRMİŞ”

*Yani şirketler, Sayın Nebati'nin içini kıpır kıpır eden bu dönemi döviz alım fırsatı olarak değerlendirmişler. Anlaşılan kimse, Sayın Nebati'nin gözlerindeki nuru görememiş.

“BİR DE OLAYIN NAS BOYUTU VAR…”

*Bir de olayın nas boyutu var. Onu da basit bir hesaplamayla açıklayalım.

*Diyelim ki bir yatırımcı, 27 Aralık sabahı bir milyon lirasını bu yeni mevduat sistemine yüzde 17 yıllık faizle geçirsin. O gün Merkez Bankası'nın açıkladığı kur 11.44. Yani 3 aylık getiri 42 bin 849 lira. Bugün vadeli işlemler piyasasına baktığınızda, 3 ay sonrası için beklenen kur seviyesi ise 14.2 lira.

“DEVLET, BANKANIN 5 KATI KADAR PARA VERECEK”

*Eğer 3 ay sonra bir dolar gerçekten 14.2 lira olursa ki bunun üstüne çıkma ihtimali çok yüksek, yatırılan bir milyon için banka bu yatırımcıya tam 241 bin 552 lira ödeyecek.

*Bunun 42 bin 849 lirası bankadan. 198 bin 703 lirası ise devletten. Yani bizlerin cebinden çıkacak.

*Yani devlet, bankanın neredeyse 5 katı kadar bir para verecek ama biz buna faiz demeyeceğiz.

“NAS BAHANE, SERVET AKTARIMI ŞAHANE”

*İşin daha trajik tarafı ise devletimizin bu kıyağı, zaten bankada tasarrufu olan insanlara yapması. Yani nas bahane, servet aktarımı şahane.

“BU SİSTEM REZERVLERİ ERİTİYOR, BÜTÇEYE EK FAİZ YÜKÜ OLUŞTURUYOR”

*Özetle, herkesin içini farklı anlamlarda kıpır kıpır eden bu sistem, rezervleri eritiyor, servet aktarımına yol açıyor, bütçeye ek bir faiz yükü oluşturuyor ve bir an önce vazgeçilmezse de bir ödemeler dengesi krizi için zemin hazırlıyor.

*Sonuç olarak ABD Merkez Bankası'nın 5 aile tarafından yönetildiğini dün ifşa eden Sayın Nebati'den feyz alarak diyoruz ki, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası maalesef tek bir aile tarafından, çok kötü bir şekilde, bedeli bize ödetilerek yönetiliyor.