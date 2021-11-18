Öztrak: Karar alınmadan önce dışarıya ne fısladı da dolar 10 lira 50 kuruşa düştü?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını değerlendirdi. Karar öncesi 10 lira 50 kuruşa kadar düşen doların birden 10 lira 79 kuruşa çıkmasına dikkat çeken Öztrak, “Karar alınmadan önce dışarıya ne fısladı da dolar 10 lira 50 kuruşa düştü? 10 lira 50 kuruştan doları kim aldı? 10 lira 50 kuruştan dolar alan adam, 10 lira 79 kuruşa çıkınca her bir dolardan 29 kuruş kar etti” dedi.

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Kütahya'da bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirim kararıyla faizi yüzde 15'e çekmesini değerlendirdi.

“10 LİRA 50 KURUŞTAN DOLARI KİM ALDI?”

Merkez Bankası’nın kararı öncesi 10 lira 50 kuruşa kadar düşen doların birden 10 lira 79 kuruşa çıkmasına dikkat çeken Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

* Faizlerin düşmesi bekleniyordu ama bu faizlerle ilgili kararın alınması sürecinde yaşananlar gerçekten son derece ilginç. Bu karar alınmadan önce dışarıya ne fıslandı da 20 dakika önce dolar 10 lira 50 kuruşa düştü. Ondan sonra 10 lira 50 kuruştan doları kim aldı?

* 10 lira 50 kuruştan dolar alan adam 100 baz puan faiz düşürüldüğünde doların değeri 10 lira 79 kuruşa çıktı. 10 lira 79 kuruşa çıkınca her bir dolardan 29 kuruş kar etti.

“BU HÜKÜMETİN BİR AN ÖNCE BU İŞİ BIRAKIP GİTMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Türkiye'de üst üste yanlışlar yapıldığını belirten Öztrak “Güveni dibe indirmek için elden gelen her türlü gayret gösteriliyor. Yazıktır. Niye böyle bir manipülasyon havası veriyorsunuz? Bu işin yönetilebilir olmaktan çıktığını, bu hükümetin bunu beceremeyeceğini, milletin sırtında daha fazla yük olmamak için bir an önce bu işi bırakıp gitmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“BU ZULMÜ MİLLETE YAPMAYA KİMSENİN HAKKI YOK”

“Faiz indirimi eğer gerçekten geçerli bir nedene dayanmış olsaydı, çok iyi olacaktı” diyen Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

* Faiz indirimi nedeniyle 10 lira 50 kuruşa kadar düşmüş olan dolar birden 10 lira 70 kuruşa çıktı. Bu ne demek? Daha yukarı da gider. İğneden ipliğe her şeye zam demek.

* Vatandaşın ezilmekte olduğu hayat pahalılığının, onu daha da fazla ezmesi demek. Yani kimse kusura bakmasın. Bu millete bu sıkıntıyı, azabı, zulmü yaşatmanın anlamı ne? İşte şimdi haber geliyor.

* Kapalı çarşıda tahtalar kapatıldı diye. Nedir? Aldı başını gidiyor. Bu zulmü millete yapmaya kimsenin hakkı yok. Kendisini, hikmeti nedir bilinmeyen garip teorilerini ispatlamak için bunu yapmaya hakkı yok.

“YETER ARTIK! YÖNETEMİYORSUNUZ”

Öztrak, doların artışının devam ederek 11 lira 26 kuruş seviyelerine yükselmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Parayı yazı-tura atmak için havaya atsanız, yere düşene kadar değer kaybediyor. Dolar 11,30’a koşuyor. Yeter artık! Yönetemiyorsunuz.

* Ne kendinizi daha fazla rezil edin ne de ülkeyi perişan edin. Getirin hemen sandığı. #HemenSeçim

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