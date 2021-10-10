Paket servisteki büyüme geçici değil kalıcı olacak

Yapılan araştırmaya göre, pandemide hızlı bir büyüme yakalayan paket servis sektöründe bu trend devam edecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uluslararası araştırma, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG, İngiltere'de paket servis sektörünü inceledi.

2021'in bahar aylarında 2 binin üzerinde katılımcıyla yapılan araştırmaya göre; pandemi nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve restoranların kapanması İngiltere'de paket servis harcamalarını neredeyse yarı yarıya artırdı. 2019 yılında paket servise kişi başı yapılan yıllık harcama yüzde 42'lik artışla 452 sterlinden 641 sterline çıktı.

DİJİTALLE BÜYÜDÜ

Araştırmayı değerlendiren KPMG Türkiye Gıda ve İçecek Sektör Lideri Banu Kürk, “Paket servis sektörü, 2019 yılında dijital uygulamaların agresif büyüme stratejileriyle hareketlendi, bu uygulamalardaki ikram ve sipariş kolaylığı seçenekleri nedeniyle büyüme gösterdi. Pandemi etkisi altında geçen 2020 yılında sektördeki büyüme hızlandı ve bu büyümenin kalıcı olacağını söyleyebiliriz. Paket servis artık herkesin vazgeçilmezi ve muazzam bir potansiyel taşıyor. Ancak işletmeler çoklu kanallardan hizmet verebilecek şekilde bir dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Eski lokasyon stratejilerinden uzaklaşmak, yeni iş planları hazırlamak gerekiyor. Diğer taraftan tüketici; indirim, fırsat gibi tekliflerin gelecekte daha sık sipariş vermelerini sağlayacağını söylüyor. Bu noktada müşteriyi daha iyi tanımak, kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak önem taşıyor” dedi.

Platform kullanımı arttı telefonla sipariş geriledi

Araştırmaya göre pandemi ile birlikte üçüncü parti platformlar üzerinden verilen siparişler arttı. Üçüncü parti platformlar üzerinden sipariş verenlerin oranı 2019'da yüzde 34 iken 2021'de yüzde 37 oldu. Telefonla siparişte ise düşüş görüldü. 2019'da sipariş yöntemi olarak telefonu tercih edenlerin oranı yüzde 43 iken 2021'de bu oran yüzde 39'a geriledi. Katılımcıların yüzde 65'ine göre, satın alma kararlarında en önemli etken ürün kalitesi.