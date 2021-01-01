Pandemi ekonomisi yeni girişimciler yaratıyor

Araştırmalara göre ortaya çıkan yeni meslekler: Gezen kuaförler, evde kişisel antrenörler, butik maske tasarımcıları ve şefler. George Washington Üniversitesi Ekonomisti Steven Hamilton, “pandemi ne kadar kötü olursa olsun ve birçok insanı ne kadar kötü etkilemiş olursa olsun, insanları yeni fikirler, ürünler ve hizmetler üretmeye zorladı” dedi.

KALICI OLABİLİR

Wall Street Journal'ın haberine göre, son dönemde ortaya çıkan bu girişimci grup, ev tadilatı, gıda, güzellik ve sağlık alanında birçok hamle yaptı. Hepsinin ortak noktasıysa, ekonominin daha hızlı iyileşme gören ya da gelirlerini hiç kaybetmemiş kesimleriyle nasıl bağ kurabileceklerini çözmüş olmaları. Bazıları bu değişimin kalıcı olacağını düşünüyor.

Freelance çalışma yaygınlaşıyor

Freelance (serbest) çalışmada pandemi döneminde yaygınlaştı. Websitesi üzerinden çalışanlar, grafik tasarım, dijital pazarlama, çeviri ve yazılım konuları da dahil olmak üzere pek çok alanda freelance hizmet veriyor. Araştırmalara göre bu kişilerin 2020 yılında önceki yıllara kıyasla gelirlerinde yükseliş görüldü. Ancak yeni girişimcilerin karşılaştığı birçok zorluk da var. Örneğin işverenlerin sağladığı sağlık sigortası, tazminat, ücretli izin ve işsizlik sigortasına erişim sağlayamıyorlar. Birçoğunun sermayesi yok. Her yeni işletme de yeterli getiriyi sağlayamayabiliyor.