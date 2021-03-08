Pandemide kapanmadan ihracat için çalıştı

Dünyanın önde gelen hazır giyim devlerine üretim yapan ve kadın istihdamı ile örnek bir tablo oluşturan şirket, pandemi döneminde de yalnızca 1 hafta kapalı kalırken, kısa çalışma ödeneğine başvurmadan istihdamını artıran şirketler arasında yer aldı.

Şirket bu dönemde yüzde 100 ihracata çalıştığını açıkladı Toplam 400 kişilik çalışan kadrosunda mavi yakalıların yüzde 88'ini, toplam çalışan sayısının ise yüzde 83'ünü kadınlardan oluşturan şirketin başında da yine bir kadın yönetici yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, üst yönetiminin yüzde 67'sinin orta kademe yönetimin ise yüzde 43'ünün kadınlardan oluştuğuna dikkat çekilerek, “2020 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumundan, pandemi koşullarında sadece 1 hafta gibi kısa bir süre kapalı kalmayı başararak bu olumsuz koşullara rağmen istihdamı arttırdığımız için teşekkür belgesi aldık” ifadelerine yer verildi.