Pazarcılar ürünleri aldığı fiyata satamıyor

Bor pazarını gezen CHP’li Gürer, pazarcı esnafının isyanıyla karşılaştı. Ürününü aldığı fiyata satamayan pazarcılar, “Hiç böyle bir dönem görmedik” dediler.

Veli TOPRAK

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçti Bor'un pazarı, sür eşeği Niğde'ye” atasözünde bahsedilen Bor ilçesinin meşhur salı pazarını gezdi, esnafı dinledi. Pazarcı esnafı satış yapamamaktan, vatandaşlar ise pahalılıktan şikayetçi. Bir esnaf, “Yıllardır pazarcılık yaparım. Vatandaşın alım gücünün bu kadar düştüğü, pazarcının ürününü aldığı fiyata bile satamadığı başka bir döneme şahit olmadık” dedi.

Bir zamanlar “İğne atsan yere düşmez” deyiminin tam karşılığı olarak çok kalabalık olan ve çevre il, ilçelerden alışveriş için gelinen ünlü Bor pazarında, sınırlı sayıda vatandaşın alışverişe geldiğini gören CHP'li Gürer, hem alışveriş için gelen vatandaşlarla hem de pazarcı esnafıyla dertleşti.

3 YILDIR AYNI FİYAT

Bir kadın pazarcı ekonomik durumlarının perişan olduğunu belirterek, “Kimse alışveriş için gelmiyor. Üzümün tam mevsimi, 3 yıldır 5 liradan üzüm satıyorum ama kimsenin alacak hali yok. Her şeye zam var ama bu üzüm, 3 yıl önce de 5 liraydı, şimdi de 5 lira, yine de alan yok. İlaç, elektrik, işçilik zamlandı, bizim ürünümüzün fiyatı yerinde sayıyor. Müşterilerin 5 liraya bile üzüm alacak durumu yok. 2 kilo alacaksa, 1 kilo alıyor. 1 kilo alacaksa ancak yarım kilo alabiliyor” dedi.

Niğde Elmalı köyünden kilogramını 5 liradan aldığı fasulyeyi Bor pazarında aldığı fiyata bile satamadığı anlatan bir başka esnaf ise adeta isyan etti. Gürer'e, tüketicinin ‘pahalı' diyerek ürün alamadığını anlatan pazarcı “Ben 5 liraya aldığım fasulyeyi aldığım fiyata bile satamıyorum. Sabahtan beri 3 kilo bile satamadım. Bu ürünler çöpe gidecek. Bu iş yapılmaz hale geldi. Yapacak başka işimiz yok” diye konuştu.

FİYATI İKİYE KATLANDI

Geçen yıl 5-6 liraya sattığı turşuluk salatalığı bu yıl yüksek maliyet artışı nedeniyle 10 liraya satmak zorunda kaldığını belirten bir başka pazarcı girdi maliyetlerindeki artışa tepki gösterdi. Gübre fiyatlarının 2 katından fazla arttığını, ilaç ve diğer girdi maliyetlerini ise yarı yarıya artığını belirten pazarcı esnafı, girdi maliyetleri aşağıya çekilmeden vatandaşın eskisi gibi pazardan ürün almasının mümkün olmayacağını ifade etti. Bir bamya satıcısı ise kilosunu 17 liradan aldığı ürünü 14 liraya ancak satabildiğini söyledi.

“Artık ben de seneye ekim yapmayacağım”

Ömer Fethi Gürer'e dert yanan bir üretici ise kendi mahsulü olan patlıcanı pazar yerinde maliyetine bile satamadığını söyledi. Vatandaşın alım gücünün kalmadığını söyleyen pazarcı, “Geçen yıl 450 liraya aldığımı damlama sulama borusu, bu yıl 800 liraya çıkmış. Çiftçi nasıl üretim yapsın? Önümüzdeki yıl ben de ekim yapmayacağım. Bankaya borcum var. Tarlam ipotekli olduğu gibi muhtemelen icradan satılır. Domates ektim. Bu yıl gübre veremedim” dedi.

Pazarlarda alışverişin azalmasının en önemli nedenlerinden birinin tarımda girdi maliyetlerinin çok artması olduğunu söyleyen Gürer, “Dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlar, geçen yıl filesini doldurduğu para ile bu yıl filenin yarısını bile dolduramıyor. Vatandaş pahalılıktan şikayetçi, pazarcı aldığı fiyattan ürün satamadığından şikayetçi” diye konuştu.