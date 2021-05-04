Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pazarlar kapandı mahsül yerlerde

Tam kapanma ile semt pazarlarına yasak gelmesi, ürününü bu pazarlarda satan çiftçilerin mahsülünü elinde bıraktı.

Özlem ERMİŞ BEYHAN
Güncellenme: 05:58, 04/05/2021
HaberlerEkonomi
Pazarlar kapandı mahsül yerlerde

İlan edilen 17 günlük tam kapanma ile semt pazarlarına yasak gelmesi, ürününü bu pazarlarda satan çiftçilerin mahsulünü elinde bıraktı. Birçok çiftçi ürününü dökerek isyan etti. Türkiye Çiftçi Birliği üyesi bir çiftçi, “Bu salatalık markette 10 lira. Halde 1 lira. Bunu da alan yok” dedi ve kasalarca ürünü dökerek tepkisini gösterdi.

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, yaşananların tarımda plansızlığın sonucu olduğunu söyledi. Suiçmez, “Bugün soğan 40 kuruşa tarlada satılamıyor. Domates, salatalık aynı şekilde. Bu çiftçi seneye ürün ekmeyecek, fiyatlar yükselecek, tanzim satış geri dönecek. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu planlama” dedi.

KURAKLIK FİYAT ARTIŞINI TETİKLİYOR

Çiftçi bir yandan kapanmayla, bir yandan icralarla boğuşurken bir yandan da küresel ısınmanın sonuçları ile mücadele ediyor. Özellikle mısır ve buğday eken çiftçiler kuraklık mağduru. Kuraklığın gıda fiyatlarındaki artışı daha da tetikleyeceği uyarısı yapılıyor.

buğday Mısır Türkiye
Yayınlanma Tarihi:05:30,